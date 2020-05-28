【兩會‧總理記者會】李克強談中美：摒棄冷戰思維 經濟脫鉤沒好處 

全國人大會議今日（5月28日）閉幕，會後總理李克強出席記者會，近期中美關係緊張問題成為焦點。被問到有關「新冷戰」及脫鉤講法，李克強稱，中方從來都主張摒棄冷戰思維，又稱兩個主要經濟體脫鉤，對誰都沒有好處，強調中美需要擴大共同利益，管控矛盾分歧。

中美正因新冠肺炎疫情、港區國安法等問題，緊張關係不斷升級。李克強承認，當前中美關係出現一些新問題新挑戰，強調中美關係很重要，兩國有廣泛的共同利益。他稱，中美合則兩利、鬥則俱傷，不僅關係兩國人民的利益，而且關係到世界，所以一些問題發生後引起世界的擔憂。

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對於「新冷戰」，他指中方從來都主張摒棄冷戰思維，關於所謂兩個主要經濟體脫鉤，對誰都沒有好處，亦會傷害世界。中美應該按照兩國元首達成的重要共識，推動建立以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

商貿界互有需要 中美需擴大共同利益 管控分歧

李克強強調，中美兩國經濟可說是你中有我、我中有你，一路走來很不容易，但雙方都從中獲益。他舉例，數日前一間美國高科技公司宣布在中國武漢實質性投資項目開工，他發了賀信，認為這個例子表明，中美商貿界是互有需要的，是可以實現合作共贏。而中美之間的商貿合作應該遵循商業規則，由市場來選擇，由企業家判斷、拍板，政府起到搭平台的作用。

他稱，中美一個是世界上最大發展中國家，一個是世界上最大發達國家，有不同的社會制度、文化傳統、歷史背景，存在矛盾分歧不可避免，問題在於怎樣對待。中美關係幾十年來風風雨雨，一方面合作前行，一方面磕磕絆絆，的確很複雜，這需要用智慧去擴大共同利益，管控矛盾分歧。

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他表示，中美要相互尊重，平等互利，尊重對方的核心利益和重大關切，尋求合作共贏。這於己於人於世界都有利。

另外，李克強稱，關起門來搞發展行不通，中國堅定不移地推進對外開放會繼續擴大與世界的合作，自主出台更多擴大開放措施，維護國際產業鏈、供應鏈穩定。他強調， 中國是一個龐大的市場，推進的紓困和激發市場活力的規模性舉措，會進一步擴大消費市場， 希望中國還是大家看好的投資沃土，又 願意進口更多國外商品。

責任編輯：伍樂

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