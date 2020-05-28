▲ 【中美角力】美擬驅逐3000名「軍校背景」中國研究生（資料圖片）

全國人大通過「港區國安法」，令中美關係更添緊張的敏感時刻，紐約時報報道，特朗普政府擬取消來自解放軍聯繫大學的中國研究生、研究人員簽證。這一措施，變相將約3000名中國學生驅逐離開美國。

紐約時報引述美國官員說，特朗普政府計劃取消一批中國留美研究生和研究人員的簽證，他們與解放軍聯繫的大學，有直接關連。

報道指，美方此舉是要阻止部分中國學生赴美。目前在美國就學的留學生群體中，中國公民佔最多數。

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報道指，特朗普政府這一取消部分學生簽證的舉動，估計影響約3,000名學生。這只佔在美國大約36萬中國學生中的極少數，但其中一些人，可能正在從事重要的研究項目。

美國官方沒有提供受影響學校的名單，但據了解，解放軍與相關國防研究學校，目前與中國內地7所傳統大學有聯繫，其中許多是享有聲望的大學，並設有資金雄厚的科技計劃。美方官員一直有一種論調，指這種背景的學生可能是間諜。

美官員：這種背景學生可能是間諜

報道指出，美國聯邦調查局和司法部最近向美國一些大學的教師，闡述讓中國學生參與科學研究，可能會對美國國家安全潛在威脅。但有美國大學員工對「針對」特定國家人士的「紅色恐慌」有保留，認為這可能助長反亞洲種族主義。

報道指，今次措施，預示着美國可能會對中國學生，有進一步的教育限制；而中國政府可能會報復。中美兩國已經就涉及貿易、技術進行激烈角力。

責任編輯：鄧國強

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