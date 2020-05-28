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【港區國安法】日本召見中國大使 對港局勢「深表憂慮」

國情動向 19:19 2020/05/28

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十三屆全國人大三次會議今日（5月28日）高票表決通過「港區國安法」決定草案，日本外務省表示對此「嚴重關切」。日本外務事務次官秋葉剛男下午亦召見中國駐日大使孔鉉佑，對香港局勢「深表憂慮」。

在全國人大表決通過的數分鐘後，日本發表聲明，稱香港是日本「極為重要的夥伴」，凸顯出兩地緊密的經濟關係及人員交流。日本此舉被指罕見。

表決後日本罕見發聲明 稱「嚴重關切」

外務省在聲明中稱，日本對表示嚴重關切，又提到日本長久以來的政策，是高度重視維護香港一直享有的自由開放制度，並在「一國兩制」框架下，保持香港的民主與穩定的發展。

【港版國安法】蓬佩奧：香港不再有高度自治　不再保證獲特殊待遇

【港區國安法】外交部駐港公署批蓬佩奧威脅制裁 「若一意孤行將遭反制」

日方表示，已經向北京當局傳達其看法，將仔細觀察香港形勢的進一步發展。

另外，共同社報道，秋葉剛男下午召見孔鉉佑，就中國在香港建立國家安全法律制度傳達日本政府的立場，對此「深表憂慮」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨發表聲明，指香港不再在中國管治之下享有高度自治，不再保證香港享有回歸前的特殊待遇。他其後在社交網站發文表示，已與英國外相藍韜文通電話，討論香港的情況，強調中國意圖削弱香港自治，必定會遭到國際社會挑戰。

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責任編輯：林佩怡

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