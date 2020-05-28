▲ 【港區國安法】加辣通過！國安法3大改動擴涵蓋範圍

全國人大以2878票贊成、1票反對及6票棄權通過「港區國安法」，完成立法的其中一個關鍵程序。根據官方公布的全文，與草案比有3個改動，涉及4處條文。分析指，這些改動擴大了法律涵蓋範圍，並展示立法程序必會完成、法律必定執行的決心，加辣意味強烈。

全國人大周四28日以壓倒性票數通過的「港區國安法」，全稱《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》。

【港版國安法】蓬佩奧：香港不再有高度自治 不再保證獲特殊待遇

【港區國安法】蓬佩奧稱香港已失自治 國會報告概要全文曝光

全國人大通過後的法律文本，與草案相比有3處改動：其一是第2條，其二是第3與5條，其三是第6條。

第2條關於「反對外國和境外勢力干預香港事務」的文本中，刪去「顛覆國家政權」等字眼。分析指，此舉意味規範的範圍，不僅僅包括顛覆行為，並涵蓋更多其他威脅國安的逕行。

第3條與第5條在「有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為」句尾增加「和活動」。分析指出，此舉意在宣示受規範的不只是個人行為，還包括組織行為，諸如示威活動等。

第6條談及特區政府履行職責維護國安時，增加「決定明確」一句，釋出有法必執的決心。

觀察人士指，這些改動意味「港區國安法」加辣。而今日通過的文本，維持合7條，全文如下：

(1)決定闡明國家堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針；強調採取必要措施建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

(2)決定闡明國家堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港特別行政區事務，採取必要措施予以反制。

(3)決定明確規定維護國家主權、統一和領土完整是香港特別行政區的憲制責任；強調香港特別行政區應當儘早完成香港基本法規定的維護國家安全立法，香港特別行政區行政機關、立法機關、司法機關應當依據有關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

(4)決定明確規定香港特別行政區應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制；中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構，依法履行維護國家安全相關職責。

【港區國安法】外交部駐港公署批蓬佩奧威脅制裁 「若一意孤行將遭反制」

【兩會‧總理記者會】回應人大通過「港區國安法」決定 李克強：使一國兩制行穩致遠

(5)決定明確規定香港特別行政區行政長官應當就香港特別行政區履行維護國家安全職責、開展國家安全教育、依法禁止危害國家安全的行為和活動等情況，定期向中央人民政府提交報告。

(6)決定授權全國人大常委會就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制制定相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為和活動以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動。 決定明確 ，全國人大常委會決定將上述相關法律列入香港基本法附件三，由香港特別行政區在當地公佈實施。

(7)決定自公佈之日起施行。

【港版國安法】美國倘撤香港特殊地位 特朗普形同攬炒

【港區國安法】獨立關稅區地位一旦失去 恐是「香港之死」開端

【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》帶來哪些特殊待遇 若失去會如何？一文看到懂

【港區國安法懶人包】獨立關稅區前世今生：香港成就來之不易

【港版國安法懶人包】美國《香港政策法》下 香港享什麼特殊待遇？

【港區國安法懶人包】終極一次看懂內容、爭議、對市民和商界影響

【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點 有何爭議？

【港版國安法懶人包】一文看清各國如何評論國安法 中方又怎回應

【港版國安法懶人包】與23條有何關係？告訴你國安法4件關鍵事

【港版國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳 稱參加六四集會不違法

【港版國安法懶人包】一文看懂國安3大機構 有一個是習近平直接領導

本報記者：程國知

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

跟進【中美角力】新形勢，立即了解