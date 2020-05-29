【港區國安法】英美澳加發聯署聲明表深切關注 華駐英使館提5點反駁（第二版）

▲ 【港區國安法】英美澳加發聯署聲明表深切關注 憂損一國兩制高度自治

（新增中國駐英大使館回應）

對於全國人大以壓倒性票數通過港區國安法，英國、美國、澳洲、加拿大發聯署聲明，指摘有關法案可能侵蝕香港高度自治，並衝擊中英聯合聲明。中國駐英國大使館批評，這一所謂聯合聲明，是「說三道四、干涉香港事務和中國內政」。

英、美、澳、加在聯署聲明中表示，深切關注北京審議通過港區國安法，稱香港作為自由的堡壘，多年來蓬勃發展。但人大會議這一決定可能削弱其自由，繼而侵蝕到香港的高度自治，以及促成香港繁榮的經濟制度。這一行動還會衝擊中英聯合聲明，逐漸削弱「一國兩則」框架，非常擔心將加劇香港社會現有的深層分歧。

4國呼籲中國政府與香港特區政府和人民合作，找出相互接受的調整，以履行中國根據聯合國提交《中英聯合聲明》所承擔的國際義務。

稱《中英聯合聲明》不賦予英國對香港回歸後承擔任何責任

中國駐英國大使館對此作出5點回應︰香港事務不容任何外國干涉、全國人大就國安立法是及時必要、維護國安屬各國中央事權、維護國安是「一國兩制」核心基礎、立法決定有利維護香港高度自治和香港居民的權利自由。

發言人在第一點中指出，《中英聯合聲明》的「終極目標和核心內容是確定中國收回香港」；聲明中「沒有任何一個字、任何一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任」。又敦促「有關國家認清香港已經回歸中國的事實，遵守不干涉他國內政的原則，尊重中國全國人大決定」。

發言人又指，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹，香港居民享有全所未有的權利自由。但任何權利自由都不是絕對的，必須在法律規定的範圍內行使。《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會及文化權利國際公約》明確規定，任何人行使基本權利和自由，不得危害有關國家的國家安全。全國人大決定將保障香港居民更好地享有和行使合法權利和自由，使香港變得更安全、更美好、更繁榮。

另外，日本外務事務次官秋葉剛男，今天（28日）下午就召見中國駐日大使孔鉉佑，就中國在香港建立國家安全法傳達日本政府的立場，對此深表憂慮。

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責任編輯：伍樂

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