▲ 【港區國安法】特朗普當地周五舉行記者會 就香港有重大宣布？

全國人大通過「港區國安法」，全國人大常委將緊接制訂具體法律條文，事態上升至中美角力層面。美國總統特朗普（Donald Trump）表示，將會在當地星期五舉行記者會談及中國。外界預期，他亦會談及港區國安法議題，並有重要表態。路透社認為，特朗普可以採取各項懲罰措施，包括徵收關稅、限制簽證及其他經濟上的處分。

全國人大表決通過「港區國安法」，美國國務卿蓬佩奧認為中國從根本上破壞香港的自治權，指香港不再符合美國法律賦予的特殊地位。

路透社認為，特朗普可以採取各項懲罰措施，包括徵收關稅、限制簽證及其他經濟上的處分。

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白宮經濟顧問庫德洛說，華府在處理貿易及其他金融事務時，可能需要將香港當作中國內地一樣對待，涉及關稅、金融透明度、股票上巿及相關事項。

中國外交部早前強調，香港維護國家安全立法問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，中方將採取必要措施，予以反制。

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責任編輯：鄧國強

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