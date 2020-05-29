  • 27°C
香港時間 : 2020529日 (五) 06:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】特朗普當地周五舉行記者會  就香港有重大宣布？

國情動向 05:59 2020/05/29

分享：

【港區國安法】特朗普當地周五舉行記者會  就香港有重大宣布？

全國人大通過「港區國安法」，全國人大常委將緊接制訂具體法律條文，事態上升至中美角力層面。美國總統特朗普（Donald Trump）表示，將會在當地星期五舉行記者會談及中國。外界預期，他亦會談及港區國安法議題，並有重要表態。路透社認為，特朗普可以採取各項懲罰措施，包括徵收關稅、限制簽證及其他經濟上的處分。

全國人大表決通過「港區國安法」，美國國務卿蓬佩奧認為中國從根本上破壞香港的自治權，指香港不再符合美國法律賦予的特殊地位。

路透社認為，特朗普可以採取各項懲罰措施，包括徵收關稅、限制簽證及其他經濟上的處分。

【港版國安法】蓬佩奧：香港不再有高度自治　不再保證獲特殊待遇

【港區國安法】美擬暫停香港關稅優惠　特朗普有制裁手段清單

白宮經濟顧問庫德洛說，華府在處理貿易及其他金融事務時，可能需要將香港當作中國內地一樣對待，涉及關稅、金融透明度、股票上巿及相關事項。

中國外交部早前強調，香港維護國家安全立法問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，中方將採取必要措施，予以反制。

【港區國安法】英美澳加發聯署聲明表深切關注 憂損一國兩制高度自治

【港區國安法】加辣通過！國安法3大改動擴涵蓋範圍  

【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》帶來哪些特殊待遇 　若失去會如何？

【港區國安法懶人包】獨立關稅區前世今生：香港成就來之不易

【港版國安法懶人包】美國《香港政策法》下 香港享什麼特殊待遇？

【港區國安法懶人包】終極一次看懂內容、爭議、對市民和商界影響

【港版國安法懶人包】一文看懂國安3大機構 有一個是習近平直接領導

【港版國安法懶人包】與23條有何關係？告訴你國安法4件關鍵事

責任編輯：鄧國強

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》帶來哪些特殊待遇 　若失去會如何？
今日
【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》帶來哪些特殊待遇 　若失去會如何？
【兩會‧總理記者會】回應人大通過「港區國安法」決定 李克強：使一國兩制行穩致遠
2020/05/28
【兩會‧總理記者會】回應人大通過「港區國安法」決定 李克強：使一國兩制行穩致遠
【港區國安法】蔡英文稱台灣朝野挺香港 國台辦警告停止趁火打劫（第二版）
2020/05/28
【港區國安法】蔡英文稱台灣朝野挺香港 國台辦警告停止趁火打劫（第二版）
【港區國安法】外交部駐港公署批蓬佩奧威脅制裁 「若一意孤行將遭反制」
今日
【港區國安法】外交部駐港公署批蓬佩奧威脅制裁 「若一意孤行將遭反制」
【港區國安法】日本召見中國大使 對港局勢「深表憂慮」
2020/05/28
【港區國安法】日本召見中國大使 對港局勢「深表憂慮」
一國兩制 內政 港區國安法 國安法 中美貿易戰 中美關係 經濟 中美貿易協議 外交 特朗普

下一篇文章

【港區國安法】英美澳加發聯署聲明表深切關注 憂損一國兩制高度自治
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版國安法】美國倘撤香港特殊地位 特朗普形同攬炒
【港版國安法】美國倘撤香港特殊地位 特朗普形同攬炒
【港版國安法】美國會提制裁中資銀行 辣招打沉香港金融中心
【港版國安法】美國會提制裁中資銀行 辣招打沉香港金融中心
【港區國安法懶人包】終極一次看懂內容、爭議、對市民和商界影響
【港區國安法懶人包】終極一次看懂內容、爭議、對市民和商界影響
【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？
【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？
【孟晚舟事件懶人包】一文看懂 華為孟晚舟案始末
【孟晚舟事件懶人包】一文看懂 華為孟晚舟案始末
【港版國安法】美若終止香港特殊地位 到底影響有多大？
【港版國安法】美若終止香港特殊地位 到底影響有多大？