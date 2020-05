【港區國安法】庫德洛：處理金融貿易時  或要將香港當作中國內地對待 

全國人大會議周四(28日)通過「港區國安法」決定,全國人大常委會將緊接展開具體立法工作,事態上升至中美角力層面。美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)指出,美國政府在處理貿易及其他金融事務時,可能需要將香港當作中國內地對待。

庫德洛接受美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)訪問時形容,北京此舉犯了下「重大錯誤」,實質上剝奪了香港的自由。

他表示,美國不能忽視今次事件,中國需為此承擔責任。如有需要,美國可能將對待中國內地的方式用於香港,會涉及關稅、金融透明度、股票上巿及相關事項。

If need be, Hong Kong now may have to be treated the same way as China is treated, and that has implications for tariffs and that has implications for financial transparency and stock market listings, and related matters.