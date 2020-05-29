【港區國安法】公安部長：全力指導支持香港警隊止暴制亂

▲ 國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志曾接見港警務署長鄧炳強。

全國人大會議周四（28日）通過「港區國安法」決定，全國人大常委會將緊接展開具體立法工作，事態上升至中美角力層面、美方宣稱緊盯香港高度自治。在此敏感時刻，公安部部長趙克志表示，全力指導支持香港警隊止暴制亂。

國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志周四（28日）主持召開公安部黨委（擴大）會議，認真傳達學習領會習近平總書記在全國兩會期間的重要講話和全國兩會精神，研究貫徹落實意見。

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會議要求，認真學習貫徹「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定」（港區國安法），全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序，堅決維護香港安全穩定。

會議提到，全國人大昨日作出有關「港區國安法」的決定，意義重大而深遠，各級公安機關要嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力，滲透顛覆搗亂破壞活動，堅決捍衞國家政治安全，認真學習貫徹人大的決定。

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責任編輯：伍樂

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