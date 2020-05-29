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【港區國安法】環時稱中美「香港戰役」已打響 駐美大使館警告反制

國情動向 10:39 2020/05/29

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全國人大昨日通過建立「港區國安法」的決定，中美角力升級，美國總統特朗普當地時間周五（5月29日）將就中國問題召開記者會，外界關注美國會否宣布制裁措施。

中國駐美大使館周五發表聲明稱，對於外部勢力干預香港事務，將採取必要措施予以反制。內地官方《環球時報》昨日（28日）發表社評稱，中美之間的「香港戰役」已經打響，而中國掌握著實際主動權，美國雖能從外部破壞香港環境，但所起作用有限。

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【港區國安法】庫德洛：處理金融貿易時  或要將香港當作中國內地對待 

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社評稱，美國能產生全局性影響的實質手段只有一個，就是取消香港的獨立關稅地位，把香港當成中國內地對待，但認為這又是一把雙刃劍，將同時打擊大量美國公司，嚴重影響美國對香港的出口。

港區國安法通過後 美干預香港能力將大減

社評表示，中美「香港戰役」總態勢是，中國掌握著實際主動權。而在港區國安法通過後，美直接干預香港局勢的能力將被大大壓縮，香港局勢接下來怎麼走、如何續寫繁榮，都將由港人在國家的幫助下獨立塑造。

社評又稱，隨著時間推移，美國把香港當對抗北京的棋子，一旦利用不成就與港人為敵的真面目將逐漸暴露出來。而港區國安法加上美國行動將共同重構香港的輿論氛圍，賣國主義逐漸在香港失去囂張作亂的空間是大勢所趨。

另外，中國駐美國大使館聲明指出，一段時間以來，內外敵對勢力利用香港進行各種嚴重危害國家安全的活動，並干預香港特區事務，香港已成為中國國家安全的一個風險點，中央不可能坐視不理，強調港區國安法針對的是極少數嚴重危害國家安全行為，不影響香港高度自治、香港居民的權利和自由、外國投資者在港的正當權益，是從根本上保障「一國兩制」的有效實施。

【港區國安法】加辣通過！國安法3大改動擴涵蓋範圍  

【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》帶來哪些特殊待遇 　若失去會如何？

聲明強調，香港是中國的特別行政區，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，將採取必要措施予以反制。

美國國務卿蓬佩奧日前對國會表示，香港不應再享有按照美國法律給予的特殊地位。白宮經濟顧問表示，美國可能需要在貿易和其他金融事務上，給予香港與中國內地同等的待遇。外界關注，特朗普可能會採取一系列懲罰措施，包括徵收關稅、限制簽證以及其他經濟制裁。

責任編輯：伍樂

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