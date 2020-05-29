【港區國安法】一文看清 美國針對《國安法》或祭出5大制裁措施

▲ 一文看清 美國針對《國安法》或祭出5大制裁措施

人大推行《港區國安法》後，美國表明將制裁中國，其中美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）向美國國會認證香港不再擁有高度自治，因此不足以享有美國法律下特殊待遇，更表明再給香港特殊待遇可能性好小。究竟美國針對香港的制裁措施有什麽？

一、處理金融貿易時，或將香港當作中國內地對待

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受CNBC訪問時形容，北京犯了下「重大錯誤」，實質剝奪了香港的自由，強調中國需為此承擔責任。如有需要，美國或將對待中國內地的方式用於香港，會涉及關稅、金融透明度、股票上巿及相關事項。

二、取消香港在美國法律下的特殊待遇

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）向美國國會認證香港不再擁有高度自治，因此不足以享有美國法律下特殊待遇，更表明再給香港特殊待遇可能性好小

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三、暫停香港的獨立關稅優惠

路透社引述引述消息人士報道，特朗普政府正在考慮暫停香港的獨立關稅優惠，此舉可能令美國對香港出口貨品徵收與中國相同的關稅，也就是特朗普先前對華產品加徵的關稅。

四、幫助在中港的美企回流，政府盡其所能支付搬遷費用

庫德洛表示，北京對香港採取的行動「非常令人不安」，認為中國正犯一個「重大錯誤」，再籲在中港的美國企業回流，將盡其所能支付搬遷費用。

五、凍結中國官員和企業的在美資產並限制中國官員簽證

美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）表示，將有一連串或涵蓋各層面的潛在措施，包括對中國官員實施簽證，待美國總統特朗普決定。

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責任編輯：游昊雲

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