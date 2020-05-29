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【港區國安法】一文看清 美國針對《國安法》或祭出5大制裁措施

國情動向 11:10 2020/05/29

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一文看清 美國針對《國安法》或祭出5大制裁措施

人大推行《港區國安法》後，美國表明將制裁中國，其中美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）向美國國會認證香港不再擁有高度自治，因此不足以享有美國法律下特殊待遇，更表明再給香港特殊待遇可能性好小。究竟美國針對香港的制裁措施有什麽？

一、處理金融貿易時，或將香港當作中國內地對待 

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受CNBC訪問時形容，北京犯了下「重大錯誤」，實質剝奪了香港的自由，強調中國需為此承擔責任。如有需要，美國或將對待中國內地的方式用於香港，會涉及關稅、金融透明度、股票上巿及相關事項。

二、取消香港在美國法律下的特殊待遇

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）向美國國會認證香港不再擁有高度自治，因此不足以享有美國法律下特殊待遇，更表明再給香港特殊待遇可能性好小

【港區國安法】環時稱中美「香港戰役」已打響 駐美大使館警告反制

【港區國安法】蓬佩奧提交國會香港評估報告概要全文 稱再給港特殊待遇機會小

三、暫停香港的獨立關稅優惠

路透社引述引述消息人士報道，特朗普政府正在考慮暫停香港的獨立關稅優惠，此舉可能令美國對香港出口貨品徵收與中國相同的關稅，也就是特朗普先前對華產品加徵的關稅。

四、幫助在中港的美企回流，政府盡其所能支付搬遷費用

庫德洛表示，北京對香港採取的行動「非常令人不安」，認為中國正犯一個「重大錯誤」，再籲在中港的美國企業回流，將盡其所能支付搬遷費用。

五、凍結中國官員和企業的在美資產並限制中國官員簽證

美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）表示，將有一連串或涵蓋各層面的潛在措施，包括對中國官員實施簽證，待美國總統特朗普決定。

【港區國安法】公安部長：全力指導支持香港警隊止暴制亂

【港區國安法】庫德洛：處理金融貿易時  或要將香港當作中國內地對待 

【港區國安法】特朗普稱「我對中國十分不滿」   以此預告周五記者會

【港區國安法】特朗普當地周五舉行記者會  就香港有重大宣布？

【港區國安法】英美澳加發聯署聲明表深切關注 憂損一國兩制高度自治

責任編輯：游昊雲

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

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