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【港區國安法】五眼聯盟關注制訂港區國安法 傳英美促聯合國安理會非正式會議討論

國情動向 11:39 2020/05/29

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全國人大通過建立港區國安法決定，分享情報的五眼聯盟高度關注。另外電報道，美國、英國已要求聯合國安理會周五（5月29日）舉行會議，討論中國計劃在港實施國安法議題。

報道引述消息稱，有關會議將是非正式的閉門會議，任何成員國都可以提出不同問題，中方原則上不能反對。

美國曾要求聯合國安理會，就港區國安法議題舉行會議，但遭中國反對。

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另外，英國、美國、澳洲和加拿大周四（5月28日）發表聯合聲明，中國有關的港區國安法，將威脅自由，削弱香港的自治，並違反中英聯合聲明。新西蘭之後發表聲明，指北京直接訂立有關法例，損害香港的自治和言論自由。上述五國為五眼聯盟成員國。

中國駐英國使館發言人稱，對英美澳加涉港聲明表示強烈不滿和堅決反對，敦促有關國家認清香港已經回歸中國的事實，遵守不干涉他國內政的原則，尊重中國全國人大決定，停止插手香港事務，停止干涉中國內政。

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責任編輯：伍樂

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