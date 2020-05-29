【中國經濟】李克強：中國6億人月入1000元 租房都有困難

國務院總理李克強昨天說，中國是人口眾多的發展中國家，人均年收入是3萬元（人民幣，下同），但是有6億中低收入民眾，他們平均每月收入也就1000元，他們在一個中等城市可能租房都困難 ，現在又碰到疫情，疫情過後民生為要。

李克強表示，怎麼樣保障困難民眾和受疫情影響的新的困難民眾的基本民生，政府應該把這項工作放在極為重要的位置。目前採取的紓困政策，有相當一部分就是用於保障基本民生的。

今年的全國兩會昨日閉幕，閉幕後李克強舉行中外記者會。面對媒體提問，受疫情影響，很多家庭收入都有所下降，甚至一些人還面臨返貧，今年脫貧攻堅任務能否順利完成、中國政府將如何保障基本的民生等，李克強作上述表示。

指受疫情衝擊 有些人可能返貧

李克強說，今年要如期完成脫貧攻堅任務，這是以習近平為核心的黨中央向全社會作出的「莊嚴承諾」。按原本的帳還有500多萬貧困人口，受這次疫情衝擊，可能會有一些人返貧，脫貧的任務更重了。「我們會多策並舉，特別是要採取措施把脫貧的底線兜住，我們有把握完成今年決勝脫貧攻堅的任務」。

他指出，現在低保、失業保障、特困救助等人員大概一年6000萬人左右，預計今年人數會增加較多。保障和救助資金是足夠的，把他們保障住是有能力的。全國還有近3億領養老金的人員，今年也提高養老金的標準，說到就要做到。

李克強並表示，「就業是最大的民生」，對於一個家庭來說是天大的事情。這幾天他看中國政府網上的留言，大概三分之一都是談就業的。「其中有一位農民工說他50多歲了，在外打工30多年，每年如此，但今年還沒有找到工作，全家都陷入困境。還有一些個體工商戶，已經歇業幾個月了。一些外貿企業現在沒有訂單，影響員工就業」。

李克強說，對他們的困難，政府要給予救助，但是從根本上說，還是要幫助他們就業。「中國有9億勞動力，沒有就業，就只是9億張吃飯的口；有了就業，就是9億雙可以創造巨大財富的手」。

他指出，為了穩住現有就業崗位，可以說政策是能用盡用，投入的錢也是最多的。政府規模性政策的資金，允許基層用於減稅降費，而且允許用於為企業減房租、貼利息。採取這樣的措施就是要把企業穩下來，崗位保得住，而且要公平合理。

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責任編輯：伍樂

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