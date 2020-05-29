【港區國安法】法案令內地有錢人憂金融安全 或移資金至3地方

全國人大昨日通過「港區國安法」草案，外界憂慮香港的貿易和金融將受影響。路透社報道，消息人士認為，內地有錢人在香港存放的資金會越來越少，這些客戶正在尋求將資金投放到新加坡、瑞士或倫敦。

內地有錢人將資金移至新加坡等地

報道稱，銀行家透露，在香港估計超過1萬億美元的私人財富中，超過一半來自將資金存放在香港的內地個人。由於擔心港區國安法可能會令中國內地當局追踪和控制其財富，預計內地有錢人在香港存放的資金會越來越少。

對六家銀行家和獵頭公司的採訪顯示，一些中國客戶正在尋找其他樞紐作為他們的主要離岸財富基礎，其中新加坡，瑞士和倫敦位居榜首。一位中國客戶的歐洲財富管理顧問說，這位客戶此前一直在香港尋找投資機會，但本周他在新加坡買了五套公寓。

另一個例子是，一家位於香港、協助中國客戶成立家族辦公室的精品財富管理機構的創始人表示，在收到有關在迪拜設立投資工具的詢問後，他的公司正在與兩家迪拜銀行進行洽談合作。

消息人士稱，這一預期中的轉變，已導致一些財富管理公司聘請人力資源業者，協助他們在新加坡和瑞士等地聘請說中文的客戶顧問。

報道還提到，港區國安法旨在解決分裂，顛覆和恐怖主義問題，而且中國可能在香港設立機構以維護國安，這引發人們擔憂半自治的香港的自由，特別是法律保護。中國以前曾將目標對準在香港的內地人士，主要是進行反腐敗調查，但並未在香港大規模地公開沒收資產。

一位財富管理公司的經理說：「（在實施國安法之後）可能只是這些事情會更加程序化而已。」

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責任編輯：費風

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