【港區國安法】美國若將香港金融貿易視如內地 沙盤推演香港將現3大危機

▲ 美國若將香港金融貿易視如內地 沙盤推演香港將現3大危機

美國白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）28日表示，由於北京推行「港版國安法」勢將削弱香港自治權，美國可能會在貿易和金融事務上，給予香港與中國相同的待遇。他特別就此提及關稅、金融透明度、股票上市和其他相關方面的制裁。若庫德洛真的實施相關制裁，香港國際金融中心地位恐岌岌可危，以下是沙盤推演出來的影響。

一、香港的貨幣系統或受衝擊

美國國會兩黨議員早前建議制裁中國的主要銀行，若禁止中資銀行使用環球銀行金融電信協會（SWIFT）信息系統，中資銀行將無法與國外的銀行交易，大量存款會被提走，繼而衝擊到香港貨幣系統。

二、大量美國產品不能出口到香港

特朗普政府若考慮暫停對港出口美國的優惠關稅稅率，或令美國對香港出口貨品徵收與中國相同的關稅，也就是特朗普先前對華產品加徵的關稅。此外，美國更可能限制科技產品或其他特定貨物出口到香港。

值得注意，截至2018年貿易數據，美國是香港第二大貿易夥伴，亦是第二大出口市場，香港輸美出口貨值為460億美元，佔出口總貨值9%。此外，香港同時是中美貿易的重要轉口港，內地經香港出口到美國的貨物貨值為370億美元，而內地經香港進口的美國貨物貨值則為100億美元。

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三、影響投資者信心，主權信貸評級或被降

評級機構惠譽亞太區主權評級高級董事費安德對目前局勢亦表示，美國若計劃調整對香港的長期政策，將增加不確定性，影響投資者情緒。事實上，惠譽過去9個月已經兩度下調本港主權信貸評級，反映中港日益緊密的經濟、財政及社會政治聯繫。

值得注意，惠譽目前針對本港的主權信貸評級，仍建基於相信香港能保持在宏觀制度上的高度自治，例如獨立運作貨幣、財政框架、金融管理體系及商業環境，而中港兩地現時評級只差一級。

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責任編輯：游昊雲

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