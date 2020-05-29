【中美貿易戰】抖音母企字節跳動擬將權力核心移出中國 在加州等地擴大招聘

因應中美緊張關係升溫，以及美國審查更趨嚴格，抖音母公司字節跳動(ByteDance)計劃將全球決策和研發移出中國。

據路透社報道，消息人士稱，近幾個月來，字節跳動悄悄采取了一系列舉措，將全球決策和研發移出中國，該策略針對字節跳動所有非中國業務，包括社交網絡應用Helo等印度子公司。

消息人士稱，字節跳動已在加州擴大抖音海外版的工程及研發部門，還聘請了一位駐紐約的投資者關係主管，以保持與主要投資者的聯系，這些關係此前都是通過北京方面來管理的。

此外，字節跳動還在新加坡、印尼雅加達及波蘭華沙進行招聘，前任迪士尼高管Kevin Mayer將擔任抖音海外版執行長，負責全球企業開發等領域，他的很多職權原本是由北京辦公室在管理。

另一方面，字節跳動在中國的一些員工則對這些重大變動憂心忡忡。他們憂心在下一階段擴張中可能會變得無關緊要，所以已開始另覓他職。

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責任編輯：費風

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