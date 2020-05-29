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【兩岸角力】保留軍事選項 栗戰書：對台非和平行動是最後手段

國情動向 12:33 2020/05/29

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兩岸關係持續僵持，在北京，全國人大委員長栗戰書今日（5月29日）表示，中國將採取一切手段，防止台獨勢力將台灣分裂出去，但對台採取非和平行動，是最後手段。

中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成則稱，解決台灣問題必須留兩手，保留和平與軍事選項。他稱，如果和平統一的機會消失，解放軍將利用一切手段確保其領土完整。

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北京今日舉行《反分裂國家法》15周年座談會，栗戰書、李作成等出席。據台灣傳媒報道，栗戰書在講話中批評民進黨當局否認九二共識，台獨勢力與香港勾連，稱這股勢力操弄所謂正名、去中國化、宣傳灌輸台獨史觀，企圖扭曲台灣民眾，特別是青年一代的國家和民族認同，破壞兩岸交流合作。

他又指，新冠肺炎疫情發生以來，台獨勢力更以疫謀獨見機謀求法理台獨，強調無論怎麼折騰都是徒勞，無論與外國勢力怎麼勾連，都沒法改變台灣是中國一部分的歷史和法理事實。
栗戰書表示，中國絕不允許任何勢力，以任何方式將台灣從中國分裂出去。

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責任編輯：伍樂

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