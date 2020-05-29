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【港區國安法】蔡英文拜訪銅鑼灣書店約20分鐘 稱已立專案小組助港人（有片）

國情動向 13:26 2020/05/29

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人大會議28日通過《港區國安法》後，台灣的蔡英文總統今到位於台北中山區的銅鑼灣書店，拜訪該店店長林榮基，並逗留約20分鐘。她指出，感謝林榮基對香港人權自由民主的堅持，又稱已成立專案工作小組協助港人。

蔡英文於今早11時20分造訪林榮基在台重啟的台北銅鑼灣書店，表示林榮基鄉背井到台灣創業，開了一個非常有特色的書店，「所以我們來親身體會一下，在整個過程當中，香港的人民所經歷的這些挑戰」。

蔡英文也提到，要感謝林榮基過去到現在這段期間，對香港人權自由民主的堅持，並代表台灣人表達歡迎之意。她說，林榮基畢竟是離鄉背井，相信很多台灣人希望向他表達溫暖之意，希望林榮基可以在這裡一起為自由民主發展努力。

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蔡英文又指出，這趟同時也是來了解準備來台的香港人或在台港人的需求，了解他們需要什麼特別的協助，同時也向林榮基與香港人說明，政府已成立一個專案工作小組來處理及給予協助，並再一次謝謝林榮基對民主的支持。

對此，林榮基表示，要謝謝台灣朋友，謝謝蔡總統。蔡英文結束拜訪步出書店時，被問及有沒有買書等問題。蔡英文回應，「下次再來買」、「這邊書很多」。

另一方面，台灣的行政院長蘇貞昌昨表示，香港有很多資金要往外走，而台灣最接近香港，交流也很密切，所以有做各種準備，如果港資或人才要往外出走時，「台灣歡迎，也做各種準備」。

蔡英文拜訪銅鑼灣書店約20分鐘 稱已立專案小組助港人

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而台灣的陸委會主委陳明通昨在台灣的立法院會備詢時表示，《香港澳門關係條例》第18條有關受政治因素致安全及自由受危害的援助，陸委會將修改條例施行細則第25條，以進一步制度化。

「港澳條例」第18條規定，台灣「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」。第25條則規定「主管機關於有本條例第18條之情形時，除其他法令另有規定外，應報請行政院專案處理」。由於「專案處理」過程繁瑣複雜，台灣近日有聲音要求將其制度化。

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責任編輯：游昊雲

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