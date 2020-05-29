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【中美角力】「無緩和出路」 中美惡鬥恐推向失控邊緣

國情動向 13:49 2020/05/29

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中國推動制定港區國安法，令中美緊張關係進一步升級，有評論更形容中美「新冷戰」已打響。分析認為，兩國關係當前無緩和出路，原因是雙方並無此打算，摩擦加劇恐陷入惡性循環，將中美關係推向失控邊緣。

中美關係正處於多年來的低點。新冠肺炎疫情爆發後，中美因源頭爭論不休，關係惡化。港區國安法更令緊張升溫，美國國務卿蓬佩奧稱香港不再享有高度自治，不再保證香港享有回歸前的特殊待遇。美國總統特朗普將就中國問題召開記者會，若祭出制裁，中國勢反制。同時，中美在金融貿易、華為5G、南海軍事、台灣問題上角力不斷。

年底美大選 中美關係惡化未見底

彭博文章指出，特朗普和中國國家主席習近平正尋求國內支持，特朗普將於11月迎來大選，習近平將於2022年迎來中共二十大。在政治壓力下，兩國領導人須顯得強勢，雙方關係惡化尚未見底，有關中美是否陷入冷戰的辯論只會愈演愈烈。

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澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）高級研究員Richard McGregor示，目前美中兩國關係沒有緩和的出路，「原因很顯然，因為沒有一方有此打算」。他稱，美國覺得自己是彰顯自身實力，大選年這樣的辯論只會愈發激烈，「而後退一步並非習近平領導下的中國的慣常選項」。

南京大學國際關係研究院院長朱鋒稱，中美雙方沒有私下的溝通和接觸，「接下來將何去何從？」他認為這是惡性循環，將中美關係推向了失去控制的邊緣。

華府智庫戰略與國際研究中心的中國實力項目負責人葛萊儀（Bonnie Glaser）稱，北京對美國已經死心了，也不再傾聽美國的論調。她表示，這是令人擔憂的時刻，尤其隨著美國進入總統大選的白熱期，中國將成為一個出氣筒。因此，她認為雙方關係將進一步惡化，尚未見底。

陷入冷戰？ 學者意見不同

中國前領導人鄧小平的翻譯高志凱稱，若認為中美之間任何武裝衝突，都會長期侷限於常規領域中，將是自尋死路。他稱，彼此好好相處是中美唯一現實且值得尊敬的選擇，華盛頓不該有幻想，即可以繼續打壓中國並讓中國動彈不得，而不必承擔任何後果。

【港版國安法】中美關係大倒退　香港危中有機或成緩衝區

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不過，曾任美國國務卿顧問的艾德（Charles Edel）表示，美中陷入冷戰的說法，顯然無視彼此經濟高度相互依存等關鍵差異，但雙方軍事、經濟、技術、體制甚至意識形態領域的摩擦日益激烈。他解釋，摩擦不同於對抗，也不是尋求衝突。這反映出民主國家有必要挑戰中國正在推廣的威權模式。

責任編輯：伍樂

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