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【港區國安法】已準備付經濟代價？内地學者透露北京立法思路

國情動向 13:54 2020/05/29

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全國人大昨日通過「港區國安法」草案，美方或取消香港特殊待遇，並宣布制裁措施，但有中國智庫學者表示，北京已經充分準備，並願為政權安全付出一定經濟代價，而相信中央不會派國安或公安人員到香港執法，執法工作仍由香港警察來進行。

上海國際問題研究院港澳研究室主任張建對「美國之音」表示，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）提出的香港不再具有自治地位說法是錯誤的，他這樣講就是「干涉中國內政」。

張建指出，香港特殊關稅地位有三個來源，而自治地位只有一個來源，即中國中央政府授予的。

至於北京在「港區國安法」問題上是否考慮到其國際信譽可能受到傷害、美中關係會更加緊張和香港社會會進一步撕裂動盪等一系列後果，張建認為，中方經過深思熟慮，完全清楚會付出代價，但不得不出手推出這一立法，因為這涉及到中國的主權安全和政權安全，而政權安全跟經濟利益相比更為重要，中國當局願為政權安全而付出經濟代價。

「經濟利益跟主權和政權相比，那是可以承受的損失和代價。」張健說，這個代價是中方不願意有的，「卻是不得不為之，不得不承受的損失和代價。」

他也分析指出，美國和西方在香港也有龐大利益，會讓華盛頓投鼠忌器，即使製裁中國，也不會一次出手太重，很可能分階段製裁。

張建還指出，香港國安法將來實施後，中央政府不會派國安或公安人員到香港執法，而是國家安全委員會設立負責協調、指導、提供政策諮詢建議，蒐集有關信息的機構。執法工作還是由香港警察來進行。

美國國務卿蓬佩奧早先向美國國會認證香港不再擁有高度自治，因此不足以享有美國法律下特殊待遇。白宮經濟顧問表示，美國可能需要在貿易和其他金融事務上，給予香港與中國內地同等的待遇。美國總統特朗普當地時間周五（5月29日）將就中國問題召開記者會，外界關注美國會否宣布制裁措施，包括徵收關稅、限制簽證以及其他經濟制裁。

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責任編輯：費風

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