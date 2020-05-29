▲ 【港區國安法】WSJ：美若制裁中國銀行業 中國無對等報復能力

北京推行「港區國安法」之際，美國認為香港不再具有獨立自治地位，或將取消香港的特殊待遇。華爾街日報稱，更大風險是，美國可能會利用自身在全球銀行體系中的主導地位對北京採取制裁，這可能會分階段進行，而不是一次性完成。然而中國在這方面沒有對等的報復能力。

美國制裁措施 將阻人民幣國際化

華爾街日報報道提到，香港是中國獲取全球融資的主要渠道。截至2019年，內地銀行在香港總計持有1.137萬億美元資產，過去10年間這一數字增長了373%。這一數字在中國總計40萬億美元的銀行業資產規模中的佔比不高，但若與內地銀行向內地以外借款人所發放的2.215萬億美元貸款相比，則規模不可小覷。

而且，內地銀行很大一部分國際業務是在香港進行的。鑑於上海仍處於中國資本管制內，香港這一地位沒有明顯的替代之選。在這種背景下，美國參議院試探性地討論了懲罰那些與中國違反義務顯著相關的個人和實體進行重大交易的銀行。這還將影響中國在海外開展金融業務，進而將給主要以美元計價的「一帶一路」帶來挑戰。

此外，在北京「人民幣國際化」的設想中，也是以香港作為一個可行的全球金融中心為前提。

美國制裁措施 將阻美企在華擴張和獲利

不過，美國若實施相關措施，也會「殺敵一千，自損八百」，因一些美國企業仍希望擴大在中國的經營，包括摩根大通、花旗銀行、高盛集團等華爾街巨頭。

2019年，美國五家大型銀行在中國的敞口總額708億美元，與2018年相比增加了10%；僅摩根大通一家在貸款、交易和投資方面的敞口就達到192億美元。

儘管它們在中國的資產規模相對而言較小，但如果金融服務公司也捲入兩國之間針鋒相對的對立狀態，那麼它們在中國龐大的擴張計畫可能會成為泡影。

責任編輯：費風

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