【中美角力】美擬驅逐3千名具軍校背景中國研究生 內地專家：若實行必反制

中美關係緊張之際，《紐約時報》引述知情人士透露，美國計劃取消有解放軍院校背景的中國研究生的簽證，估計約3000名學生受影響。美國國務卿蓬佩奧周四（5月28日）表示，美國將採取措施，防止中國學生從事涉嫌間諜活動。

內地《環球時報》引述中國外交學院國際關係研究所教授李海東稱，有關政策執行的概率很高，如果驅逐中國研究生成真，中方一定會作出反應，不排除作出對等的反制措施。

李海東表示，從特朗普政府一系列強硬對華政策來看，這項政策執行的概率很高。美國近期將13所中國高校列為製裁實體，下一步將矛頭對準高校學生，不應當感到意外。他稱，一個基本的判斷是，無論中國接下來對美政策如何，美國對華政策中更嚴厲、更具對抗性的部分，會頻繁高密度地出現。

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李海東說，從人文交流角度看，該政策將導致中國相當多的優秀學生，不會將美國作為留學首選地；而在美國未被驅逐的中國留學生，亦難以安心地從事科研工作。

他認為，特朗普目前選情糟糕，美國疫情也很糟糕，特朗普為自保，最自然的選擇就是「甩鍋」，不斷製造「中國對美國構成安全威脅」的話題，就可以將政府治理不力的責任轉嫁出去。

李海東表示，如果3000名中國研究生真的被驅逐，是一個很大的外交事件，中方一定會作出反應，不排除作出對等的反制措施。

責任編輯：林佩怡

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