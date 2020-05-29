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【中國經濟】滬指低開高走升0.2% 創指升1.5%

經濟脈搏 15:28 2020/05/29

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人民銀行今日進行3000億元（人民幣，下同）7天期逆回購操作，內地股市今日（5月29日）低開高走，滬指收市跌0.2%，通訊板塊領漲，創業板指升1.5%。滬指本周累升1.37%，5月累跌0.27%。

5月最後一個交易日，滬指今早低開後震盪上升，收市升0.22%，報2852.35點；深成指收升0.87%，報10746.08點；創指升1.54%，報2086.67點。

滬深兩市成交合計5723億元，較前一交易日略有縮量，其中滬市成交2338億元，深市成交3385億元。北向資金凈流入逾51億元。本周北向資金累計淨流入152億元。全球最大的指數公司MSCI明晟發布半年度指數評估結果，中國小型股指數新增36隻股份，此次變動將於今日收市後生效。

盤面上多數上升，醫療器械、通信服務、景點旅遊、機場航運、生物醫藥、零售等漲幅居前，保險、證券、銀行等金融股回吐下跌。

人行公開市場今日將進行3000億元7天期逆回購操作，逆回購操作連續3日增加，續創2月10日以來單日操作新高。

美國總統特朗普當地時間周五（5月29日）將就中國問題召開記者會，外界關注美國會否宣布制裁措施，包括徵收關稅、限制簽證以及其他經濟制裁。

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責任編輯：蒯宇澄

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