【港區國安法】資金人才若逃離香港台灣受惠？專家列三大原因否定

《港區國安法》爭議再引發港人上街抗議，Google搜尋「移民」、「台灣」的次數出現爆增。究竟香港的政治動盪會否給台灣新的危機與機會，對於台灣來說，能不能成為這些人力、財力資源的去處之一？專家列三大原因估機會不大。

一名長期督導海外分行據點的金融業人士觀察，香港之所以能形成金融中心主要有五大條件優勢，第一，香港是美元、歐元、港元、人民幣4大主要貨幣的清算中心，金融產品不僅多元化，金融監理也相當透明；第二，香港聚集足夠數量的金融機構，包括銀行、證交所、保險公司等與金融活動有關的支持性產業。

第三，香港具備先進的金融設施、發達的金融市場以及靈敏的金融信息，可做為區域資金的集散地；第四，具有良好的法律制度及無外匯管制的金融自由化；最後則是具備低稅賦的優勢條件。

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▲ 資金人才逃離香港台灣受惠？專家列三大原因否定

一、金融及稅制系統不吸引

金融業人士指出，香港所得稅率最高僅17％，但台灣的個人所得稅率最高達40％。而台灣也屬於外匯管制地區，假設存入超過50萬台幣就必須申報，資金自由進出受限；台灣也不具備國際貨幣清算中心，金融監理制度仍高度管制，難吸引國外企業及人才進來台灣。

二、司法品質有落差

法律方面，台灣司法案件常常一審、二審、三審，然後發回更審，來來去去長達10幾年依舊解決不了法律爭議，甚至竟然出現法官收受賄賂而做出不當判決的個案，造成台灣司法不被大多數人民尊敬，換句話說，台灣的司法品質仍有落差，不夠完善。

三、薪金水準偏低

人才方面，台灣薪金水準偏低，個人所得稅制偏高，也難以吸引香港人發展。隨著香港的國際金融中心地位處於風雨飄搖中之際，台灣知名作家范疇呼籲，政府應該儘速擬定「香港人才沙盒」，吸納香港的人力及財力資源，也滿足台灣產業需求及競爭力。

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責任編輯：游昊雲

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