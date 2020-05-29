【港區國安法】黨媒發文回應9大疑問 稱立法時會「適當方式」徵詢香港各界意見

全國人大通過建立「港區國安法」的決定，授權全國人大常委會制定。黨媒《人民日報》發文回應外界9大疑問，提到全國人大常委會在制定有關法律時，會以適當方式徵詢香港各界人士的意見，亦會徵詢香港基本法委員會和港府意見，但未透露如何徵詢、會否公開徵詢等具體細節。

全國人大常委譚耀宗今日表示，港人可透過「中國人大網」反映意見。

翻查「中國人大網」的「法律草案徵求意見」部分，暫時未見就「港區國歌法」進行意見徵求，未知稍後會否開放給市民表達意見。現時在該頁面的法律草案，會標註徵求意見時間、參與人數、意見條數；提出意見要須填省份及職業，姓名、電郵、電話未有標記為必須填寫。

以下為《人民日報》的《關於香港國安立法決定的9個疑問》：

1、為什麼要從國家層面進行有關立法？

當前，香港內外敵對勢力的活動已對我國安全造成現實危害。特別是去年發生的「修例風波」進一步凸顯了香港在維護國家安全方面存在的風險。 由於反中亂港勢力和外部敵對勢力的極力阻撓、干擾，香港基本法第23條立法一直沒有完成。同時，香港現行法律中一些本來可以用於維護國家安全的有關規定，長期處於「休眠」狀態。在維護國家安全的機構設置、力量配備、執法權力配置等方面，香港也存在明顯缺失和短板。 國家安全不能一直處於「不設防」狀態，我們也不會眼睜睜看著內外敵對勢力利用香港肆無忌憚地進行分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動、干預香港事務的活動而坐視不理，放任不管。這種情況下，中央從國家層面進行有關立法，是必然選擇，別無他選。

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2、與香港基本法第23條立法是什麼關係？

香港基本法第23條規定香港自行立法禁止危害國家安全的七類行為。然而，香港回歸20多年來，由於反中亂港勢力和外部敵對勢力的極力阻撓、干擾，23條立法一直沒有完成。在香港目前形勢下，必須從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。 這一制度安排沒有修改基本法，也沒有取代或廢除基本法第23條規定。香港特別行政區仍有儘早完成基本法第23條規定的立法責任。任何維護國家安全的立法及其實施都不得同人大的決定相抵觸。

3、這次立法的基本原則有哪些？

一是堅決維護國家安全。二是堅持和完善「一國兩制」制度體系。三是堅持依法治港。四是堅決反對外來干涉。五是切實保障香港居民合法權益。

4、將採取什麼方式？

經認真研究並與有關方面溝通後提出了採取「決定+立法」的方式，分兩步予以推進。 第一步，全國人民代表大會根據憲法和香港基本法的有關規定，作出關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，就相關問題作出若干基本規定，同時授權全國人大常委會就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制制定相關法律。 第二步，全國人大常委會根據憲法、香港基本法和全國人大有關決定的授權，結合香港特別行政區具體情況，制定相關法律並決定將相關法律列入香港基本法附件三，由香港特別行政區在當地公佈實施。

5、會影響香港居民的權利自由嗎？

回歸以來，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，而且享有比港英時期更為廣泛的權利和自由。但任何權利和自由都不是絕對的，必須在法律規定的範圍內行使。維護國家安全是保障人權、保護香港居民權利自由的重要前提和基礎。 「港獨」「黑暴」「攬炒」一日不除，香港一日不寧。《決定》授權全國人大常委會制定有關法律，針對的只是極少數人嚴重危害國家安全的行為和活動，而不是遵紀守法的絕大多數普通市民，不會影響廣大香港民眾享有和行使法定的各項權利和自由。

6、會侵蝕香港的高度自治權嗎？

國家安全立法屬於中央事權。全國人大的決定是依照憲法和香港基本法的規定履行維護國家安全的權力和責任，天經地義，理所當然。 這一制度安排，將有效地維護香港特別行政區國家安全，有力地鞏固和拓展「一國兩制」的法治基礎、政治基礎和社會基礎，不會影響香港高度自治。

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7、是否違反「一國兩制」方針？

維護國家安全是「一國兩制」的核心要義。「一國兩制」是一個完整的概念，「一國」是實行「兩制」的前提，「兩制」從屬和派生於「一國」並統一於「一國」之內。沒有國家安全，就沒有國家的長治久安和香港的長期繁榮穩定，「一國兩制」就失去賴以存在的基礎。這一制度安排不但不存在違反「一國兩制」方針的問題，反而是在堅定維護「一國兩制」，確保「一國兩制」沿著正確方向前進。

8、會加劇香港社會的不穩定嗎？

「修例風波」造成嚴重社會動盪，其中一個重要原因就是香港在維護國家安全方面存在嚴重法律漏洞和工作短板，這是香港社會付出慘痛代價後已經深刻意識到的。維護國家安全，鞏固“一國兩制”根基，香港廣大市民的根本利益和民生福祉才有保障，香港才能長治久安，香港社會才能安定和諧。

9、全國人大常委會立法時是否會徵求港人意見？

全國人大常委會在製定有關法律時，會以適當方式徵詢香港各界人士的意見，也會徵詢全國人大常委會香港基本法委員會和香港特別行政區政府的意見。

責任編輯：伍樂

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