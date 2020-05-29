  • 29°C
香港時間 : 2020529日 (五) 17:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美貿易戰】香港問題再令中美緊張 惟議員透露特朗普不會取消中美貿易協議

國情動向 16:59 2020/05/29

分享：

中美今年初達成第一階段貿易協議，但隨後爆發的疫情以及北京審議通過「港區國安法」草案，令兩國關係再度緊張，外界關注美國會否撕毀協議。惟美國國會參議院財政委員會主席查克·格拉斯利（Chuck Grassley）表示，總統特朗普不會放棄與中國的第一階段貿易協議。

據路透社報道，查克·格拉斯利周四表示，他上周與特朗普在電話中討論了中美貿易協議，並告訴特朗普，他認為美國對中國處理疫情方式的擔憂不應干擾協議。

查克·格拉斯利在與農業記者的例行電話會議上說，對特朗普的回答很滿意，「如果我不覺得總統會與中國保持貿易協定，我會感到不滿意。」 

另一方面，在昨日全國人大會議閉幕的記者會上，總理李克強也表示，中美兩個主要經濟體脫鉤，對誰都沒有好處，強調中美需要擴大共同利益，管控矛盾分歧。

近期中美圍繞疫情和「港區國安法」再起摩擦，外界關注協議的未來。此前，白宮經濟顧問·庫德洛（Larry Kudlow）周二曾表示，與中國的第一階段貿易協議目前仍完好無損，但特朗普對北京對新型冠狀病毒和其他問題感到「不滿」，協議對他而言已不像從前那樣重要。

【中美角力】美擬驅逐3千名具軍校背景中國研究生 京斥公然歧視 專家：必反制

【中美角力】「無緩和出路」 中美惡鬥恐推向失控邊緣

【港區國安法】環時稱中美「香港戰役」已打響 駐美大使館警告反制

【兩會‧總理記者會】李克強談中美：摒棄冷戰思維 經濟脫鉤沒好處 

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

免費下載  hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【中美貿易戰】抖音母企字節跳動擬將權力核心移出中國 在加州等地擴大招聘
今日
【中美貿易戰】抖音母企字節跳動擬將權力核心移出中國 在加州等地擴大招聘
【中美角力】美國沒收中國產變壓器送往調查 專家指或因憂慮電網安全
今日
【中美角力】美國沒收中國產變壓器送往調查 專家指或因憂慮電網安全
【港版國安法】中美在香港問題上過招　誰將首先讓步？
2020/05/28
【港版國安法】中美在香港問題上過招　誰將首先讓步？
【港版國安法】特朗普：準備本周行動回應國安法 中美角力恐升級
2020/05/27
【港版國安法】特朗普：準備本周行動回應國安法 中美角力恐升級
中美貿易戰 冠狀病毒 美國國會 白宮 路透社 美國 北京 中國 香港 中美貿易協議

下一篇文章

【港區國安法】黨媒發文回應9大疑問 稱立法時會「適當方式」徵詢香港各界意見
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法懶人包】終極一次看懂內容、爭議、對市民和商界影響
【港區國安法懶人包】終極一次看懂內容、爭議、對市民和商界影響
【孟晚舟事件懶人包】一文看懂 華為孟晚舟案始末
【孟晚舟事件懶人包】一文看懂 華為孟晚舟案始末
【港區國安法】特朗普當地周五舉行記者會 就香港有重大宣布？
【港區國安法】特朗普當地周五舉行記者會 就香港有重大宣布？
【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？
【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？
【港版國安法】美若終止香港特殊地位 到底影響有多大？
【港版國安法】美若終止香港特殊地位 到底影響有多大？
【港版國安法】美國會提制裁中資銀行 辣招打沉香港金融中心
【港版國安法】美國會提制裁中資銀行 辣招打沉香港金融中心