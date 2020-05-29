【中美貿易戰】香港問題再令中美緊張 惟議員透露特朗普不會取消中美貿易協議

中美今年初達成第一階段貿易協議，但隨後爆發的疫情以及北京審議通過「港區國安法」草案，令兩國關係再度緊張，外界關注美國會否撕毀協議。惟美國國會參議院財政委員會主席查克·格拉斯利（Chuck Grassley）表示，總統特朗普不會放棄與中國的第一階段貿易協議。

據路透社報道，查克·格拉斯利周四表示，他上周與特朗普在電話中討論了中美貿易協議，並告訴特朗普，他認為美國對中國處理疫情方式的擔憂不應干擾協議。

查克·格拉斯利在與農業記者的例行電話會議上說，對特朗普的回答很滿意，「如果我不覺得總統會與中國保持貿易協定，我會感到不滿意。」

另一方面，在昨日全國人大會議閉幕的記者會上，總理李克強也表示，中美兩個主要經濟體脫鉤，對誰都沒有好處，強調中美需要擴大共同利益，管控矛盾分歧。

近期中美圍繞疫情和「港區國安法」再起摩擦，外界關注協議的未來。此前，白宮經濟顧問·庫德洛（Larry Kudlow）周二曾表示，與中國的第一階段貿易協議目前仍完好無損，但特朗普對北京對新型冠狀病毒和其他問題感到「不滿」，協議對他而言已不像從前那樣重要。

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責任編輯：尹航

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