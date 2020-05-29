【中美角力】特朗普提出願調解中印邊界爭端 京：不需要

中國和印度邊界局勢近期緊張升級，美國總統特朗普日前早動提出，願調解中印的邊界爭端，惹人關注。在北京，外交部發言人趙立堅今日（5月29日）表示，中印邊境局勢總體穩定可控，雙方有能力對話協商解決問題，不需要第三方介入。

趙立堅表示，中方在中印邊界問題上的立場一貫明確，一直認真落實兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守兩國簽署的有關協定，致力於維護國家領土主權安全，維護中印邊境地區和平穩定。

他稱，目前中印邊境地區局勢總體穩定、可控，兩國之間有完善的涉邊機制和溝通渠道，雙方有能力通過對話協商妥善解決兩國之間的問題，不需要第三方介入。

中印有能力對話協商妥善解決問題

外電早前引述專家稱，兩國通常會反對外來勢力對內部事務的干涉，可能不會接受美國的調停。

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特朗普周三（5月27日）在Twitter發文，表示已告知印度和中國，美國準備好、願意、並能夠調停或仲裁他們日趨激烈的邊界爭端。值得注意，中美正因港區國安法而緊張升溫，特朗普突然決定介入中印爭端，背後理由值得觀察。

近期中印邊界緊張局勢加劇，本月稍早雙方士兵在有爭議的邊境發生肢體衝突，均有士兵受傷，隨後雙方增派兵力，令人擔心對峙升級。據稱，兩國在邊境對峙是由印度在該地區修建公路和飛機跑道引發。不過，中印雙方表達抵禦入侵的決心，同時又稱局勢可控。

責任編輯：伍樂

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