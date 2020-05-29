【港區國安法】特朗普周五記者會將說甚麼？ 分析師這樣估

美國總統特朗普，將於當地時間周五（5月29日）就中國問題召開記者會，預料將對中國推進「港區國安法」作出回應，全球投資料關注特朗普會否宣布制裁中港的措施，如果有，又會是何種等級、對資本市場有何影響。

有分析師認為會有兩種可能情形，一種是特朗普強硬出擊，在貿易關稅問題上升級，取消給予香港的特殊地位，這或是最差的情況。另一種是，特朗普可能會宣布制裁一些官員、凍結資產，這種制裁相對溫和，屬象徵性，料市場會有些緊張，不會嚴重破壞大市。

強硬實招 vs 象徵式溫和措施

安保資本駐悉尼首席經濟學家奧利弗（Shane Oliver）認為，存在兩種可能情形，一種是特朗普撕毀與中國第一階段貿易協議，重新對中國加徵更多關稅，且可能會取消給予香港的特殊地位，而這可能是最糟糕的情況。

另一種可能情況是，特朗普宣布對執行港區國安法的官員實施制裁，這或引發市場少許焦慮，但「很快就會被遺忘」。

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奧利弗表示，後一種情況相對溫和，預計不會破壞復甦帶來的牛市行情，但若是第一種的極端情形，既加徵關稅又嚴厲對待香港，「麻煩就大了」。

新加坡銀行外匯分析師Moh Siong Sim則認為，如果特朗普在關稅上認真，將有重大影響。但若果是禁止部分中國學生赴美留學、或凍結部分官員資產，則是象徵性的措施，市場會有些緊張，但美元/人民幣不會因此大幅走軟。

他表示，沒法準確預測特朗普，但認為他今年難有強硬動作。他稱，特朗普可以說狠話，但他也需要經濟好轉。

牛津經濟研究院駐港亞洲經濟主管高路易（Louis Kuijs）則認為，目前不太可能採取激進措施取消香港的特殊地位，但相關措施對香港影響將非常大，會損及香港的企業和市場信心，其全球金融中心的地位會有嚴重影響。而從長期投資或戰略方面看，美國採取激進舉措或降低企業在港留置現金或資本的意願，也會降低他們將香港作為他們在亞洲的金融和銀行中心的意願。

會否投鼠忌器？

特朗普將會說甚麼尚未得知，他曾表示會對「港區國安法」事宜作出強烈反應。白宮經濟顧問庫德洛說，華府在處理貿易及其他金融事務時，可能需要將香港當作中國內地一樣對待，涉及關稅、金融透明度、股票上巿及相關事項。

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此前有消息稱，華府正在制訂多個選項，包括針對性的制裁、加徵新關稅和進一步限制中國企業。另有消息人士稱，美國計劃取消被認為有解放軍院校背景的中國研究生，至少3000學生受影響。

責任編輯：伍樂

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