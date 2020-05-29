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【港區國安法】英國擬擴大持BNO者權利 中國反對 稱保留採取相應措施權利

國情動向 19:07 2020/05/29

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全國人大通過定立港區國安法的決定後，英國外相藍韜文（Dominic Raab）周四（5月28日）表示，若中國繼續立該法，英國會考慮增加BNO持有人權利，延長在英國的免簽證逗留時間至12個月，為未來獲得公民身份鋪路。

在北京，外交部發言人趙立堅批評英國的做法違背承諾，對此堅決反對，並會保留採取相應措施的權利。

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【港版國安法】港英時代 英國也曾向香港設立國安機關：政治部

趙立堅表示，關於英國國民（海外）護照（BNO）問題，英方曾與中方互換備忘錄，明確承諾不給予持有BNO的香港中國公民居留權。

指英曾承諾 不給持BNO香港人居留權

他又稱，全國人大常委會關於《國籍法》在港實施的幾個問題解釋中，明確指出所有香港中國同胞，不論其是否持有英國屬土公民護照（BDTC），或者BNO，都是中國公民。

他強調，如果英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則。中方對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利。希望英方客觀公正看待港區維護國家安全立法問題，尊重中方立場和關切，不以任何方式干涉香港事務，多做有利於香港繁榮穩定和中英關係發展的事。

反駁英美澳加聯合聲明 斥蓬佩奧與「港獨」站在一起

另外，英國、美國、澳洲及加拿大發表聯署聲明，指港區國安法可能侵蝕香港高度自治，並衝擊中英聯合聲明，損害一國兩制框架。趙立堅反駁有關國家妄加評論，橫加指責，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向相關國家提出嚴正交涉。

【港版國安法】蓬佩奧：香港不再有高度自治　不再保證獲特殊待遇

【港區國安法】外交部駐港公署批蓬佩奧威脅制裁 「若一意孤行將遭反制」

【港區國安法】蓬佩奧何許人也 曾遭央視狠批「人類公敵」

針對美國國務卿蓬佩奧稱，香港不再具備高度自治，不再保證香港享有回歸前美國賦予的特殊待遇。趙立堅表示，任何破壞阻撓全國人大就涉港國家安全立法的行動，螳臂擋車，注定失敗，促美糾正錯誤，停止干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。

他又批評，蓬佩奧大言不慚稱與香港人民站在一起，「是同那些港獨和黑色暴力站在一起吧？」，稱其言論完全違背國際關係基本準則。

責任編輯：伍樂

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