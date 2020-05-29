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【中國經濟】國常會：按需要推出必要新舉措 穩住經濟基本盤 實現經濟增長

經濟脈搏 19:41 2020/05/29

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全國兩會閉幕後，總理李克強今日（5月29日）主持召開國務院常務會議，確定《政府工作報告》重點任務分工。會議要求，要跟蹤全球疫情和經濟形勢新變化，做好政策儲備，根據需要推出必要新舉措，穩住經濟基本盤，實現經濟增長，完成全年經濟社會發展目標任務。

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會議強調，各級政府要統籌推進疫情防控和經濟社會發展，圍繞做好「六穩」工作、落實「六保」任務，抓緊做好紓困和激發市場活力的規模性政策實施，該撥的錢盡快下撥、該發的債加快發行、該出的配套措施抓緊出台。並要更大力度推進改革開放，同時取消非防控需要的管制措施，更大力度自主開放，培育吸引外資的沃土、面向世界的大市場。各級要增強責任感和緊迫感，狠抓工作落實，尊重客觀規律，力戒形式主義，不搞花架子。

會議要求，要充分估計當前形勢的複雜性嚴峻性，密切跟蹤全球疫情和經濟形勢新變化，注重了解和解決政策實施中遇到的問題，及時完善政策，做好政策儲備，根據需要適時推出必要新舉措，穩住經濟基本盤，推動實現經濟增長，完成全年經濟社會發展目標任務。

【中國經濟】疫後消費只有「恢復性」  不要期望「報復性」

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責任編輯：林佩怡

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