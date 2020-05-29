【港區國安法】華春瑩Twitter連發5文 反問美國若無意干涉為何如此生氣和恐懼？

全國人大表決通過制定港區國安法，繼續引起國際關注，美國總統特朗普（Donald Trump）預告當地時間周五（29日）就中國問題講話，將有重大宣布，更成為市場焦點，外界料公布制裁香港及中國的措施，或包括徵收關稅、限制簽證及其他經濟懲罰。

中國外交部發言人華春瑩在Twitter連發5文談及港區國安法，她指，《中英聯合聲明》8個段落，共有1,137字和3個附件，當中沒有一個字提到英國在香港回歸後負有任何責任。

華春瑩批評某些美國政客大聲疾呼香港國家安全立法違反了《中英聯合聲明》，稱中國可能「接管（take over）」香港，她指，這是荒謬，因為香港已是中國的一部分。在包括美國在內的任何國家，其中央政府都有在所有地方行政區域維護國家安全的責任。

華春瑩強調，港區國安法只針對分裂國家、顛覆國家政權、組織和開展恐怖活動，以及外國干預香港事務的活動。她反問，如果美國無意干涉，為什麼如此生氣和恐懼？「國家安全立法就像一扇安全門，可以更好地保護內部的安全和自由。為什麼有人會為在自己家裏安裝防盜門而生氣？」

責任編輯：孫民

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