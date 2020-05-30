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【港區國安法】經濟學人：中國借港區國安法  就「武統台灣」試探西方

國情動向 00:21 2020/05/30

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全國人大通過「港區國安法」決定，為訂立適用於香港的國安法開啟程序。經濟學人（The Economist）雜誌指出，這個舉措震懾的不僅是香港，更是警告對全世界進行更大範圍的反制，包括南海與台灣。

經濟學人的文章指出，中國對準時機，選在全世界因為新冠肺炎疫情焦頭爛額、大型抗爭行動因為保持社交距離而難以施展的時刻，以較為安靜的手段強推「港區國安法」，告訴大家誰才是老大。

中方5月21日宣布「港區國安法」草案，無疑是把對北京造成威脅的香港人，列為黨的敵人。由北京操刀的國安法，設立尚需定義的分裂國家、顛覆國家政權罪名。在中國其他地區，這些罪名用來抓捕異議分子，例如維吾爾族或新疆人。香港對條文無權改動。

Economist：向無界提警告 中國會進行更大範圍反制

報道指出，北京此舉牽動「一國兩制」。香港一些人憤怒、投資商同樣害怕，港股恆生指數22日暴跌5.6%，創5年來最大跌幅。香港之所以是國際商業港口，不僅因為地理位置緊鄰中國內地，也因為香港享有法治。若「港區國安法」生效，香港對國際企業而言將大失吸引力。

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北京的舉措還有另一層意義。「一國兩制」向來是中國對台灣推行的模型，意圖彰顯若兩岸統一，台灣即使回歸祖國懷抱也不會失去自由。不過，現屆中央似乎對於繼續打啞謎失去耐性，開始表明警示。

經濟學人文章指，今年1月蔡英文總統當選確定連任後，中央領導層意識到和平統一的機會大減。5月22日，全國人大揭幕時，國務院總理李克強發表工作報告時，提到「促進統一」而非過去的「促進和平統一」。大陸加強在台灣周邊軍事演習，國家主義分子也在網絡上發言，警告台灣。

中方和其他國家同樣發生齟齬，它在南海建立島嶼前線時，被指不理會國際法規與鄰國主張。這周，數百或數千名解放軍跨越喜馬拉雅山區的中印爭議邊境。小衝突在這區實屬平常，但中國這次搭配官媒同步發出聲明，主張領土所有權。而這塊土地在坐擁核武的鄰國印度眼中，是屬於印度的。

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而這一切事件的背後還有一個慘淡的背景，那就是中美關係惡化到幾十年來的低點，貿易、投資、科學合作各方面都受影響。

借香港問題  評估在南海與台灣問題強硬的可能性

北京希望阻擋香港的「顏色革命」，認為再怎麼操縱香港體制，顏色革命都可能使民主勢力得勢。黨內高層斷定，如果損害香港的自由會損害經濟，那就這樣吧。

香港依舊是中國企業募集國際資金的重要地點，尤其中美關係惡化，中國企業在紐約募資越來越困難、越來越有風險。然而，香港的GDP現在只相當於中國內地的3%，遠不及1997年的18%，因為中國經濟體已成長為當年的15倍。中央領導層認為，跨國企業與銀行還是會繼續以香港為據點，光憑香港鄰近巨大的中國市場，這種想法應該沒錯。

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在台灣議題上，中國面臨強力威嚇。根據美國法令，若台灣受到攻擊，美國可能會派兵援助。自信的中國可能出手試探的可能性越來越高。美國應該表明，這麼做極度危險。美國的盟友也應該大聲附和。

在香港議題方面，能有的選擇就少多了。「美國－香港政策法」規定，美國每年都要審查香港在貿易與其他事務上，能否享受與中國不同待遇。

經濟學人：英國應該BNO香港人  取得完整居英權

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已對國會報告，香港不再擁有自治。這代表美國將可以對香港出口的商品，課徵與中國出口商品相同關稅。這項武器威力強大，但誤傷的範圍也大，可能會傷害香港人，並導致國際企業與銀行撤離香港。

經濟學人認為，較好的做法是如同香港人權與民主法案中所提，對於侵犯香港人權的官員進行制裁。此外，英國應該讓數十萬擁有英國國民海外護照（BNO）的香港人取得完整居留權。不過，這些都無法停止北京對香港施加意志。

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責任編輯：伍樂

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