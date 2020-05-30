【港區國安法】特朗普預告撤香港特殊地位 新冷戰催生極端手段

▲ 【港區國安法】中美冷戰已打響 勿低估美極端手段

中美在「港區國安法」上針鋒相對。美國總統特朗普在香港時間周六（30日）凌晨記者會上，雖未宣布即時啟動制裁中國的行動，但明確預告將取消香港特殊待遇、制裁香港官員。必須注意的是美國已確定對華開展冷戰，美方尋求與中國脫鉤，在此前提下，不應低估美國最終落實極端手段的可能性。香港本身及美國商界的利益，並非排在首位。

5月20號，白宮發布一份《美國對中華人民共和國戰略方針》文件，是按照美國國會通過的《2019年國防授權法案》向美國國會成員提交的正式報告。這是美國總統在最後任期內，向國會提交的最後一份對華政策報告。

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這份報告強調中國是世界人口最多的國家，是世界第二大經濟體。充分認識到美國與中國的競爭是長期戰略競爭，美國必須「全政府」對中國開展競爭，按照「有原則的現實主義」，維護美國的利益和影響力。

分析：中國贊成的 美必反對

值得注意的是，報告指美國對待中國將會以「結果導向」，也就是在每一個領域、每一個方面對中國實施全面的遏制戰略。

報告顯示過去美國對中國採取的是一種合作競爭策略，那麼，如今美國必須全力以赴，遏制中國的發展。有分析直指，美國對中國遏制政策的特點就在於，無論在任何地方，只要是中國贊成的，美國就必須反對，只要是中國反對的，美國就一定會贊成，美國採取的是一種對抗而不是合作的態度，再也不是基於理性考量。

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分析指，既然對中國採取排斥的態度，那麼，就根本沒有打算把中國看作是國際陣營的組成部分。美國聯邦政府出台的報告，實際上是把美國和世界聯繫在一起，把中國排除在外。這是美國這份報告的本質屬性。

美打反華牌 零星考慮港利益

美國前駐港總領事包潤石認為，大選因素勢令美國政界爭相打「反華牌」，這更難讓對香港的任何顧慮受重視。美國政界目前對中國的氛圍已經「高度緊張和出於直覺，而非經過分析」，各路政客趁大選年，爭相展示自己有力回應中國挑戰，對香港本身以至美國在港商界利益只會有「零星考慮」。「零星考慮」這四個字可圈可點。

從最近一段時期美國的行動來看，對中國的科技戰、金融戰、脫鈎戰逐步擴大，最新消息是美國擬驅逐部分懷疑與軍方學校有聯繫的中國留學生，種種迹象顯示，美國對中國的新冷戰已經全面啟動，因此，美國是否會全面取消香港特殊待遇，不能再以過去的角度考量。

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本報記者：高青

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