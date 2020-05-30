【港區國安法】彭定康：反對制裁香港 美擬取消香港特殊待遇

▲ 【港區國安法】美擬取消香港特殊待遇 彭定康：反對制裁香港

全國人大確定將立「港區國安法」後，美國官員隨即表示可能取消香港特殊待遇。對此，英國前港督彭定康表示，不支持對港實施制裁，並希望英國政府在G7峰會支持香港。

全國人民代表大會28日通過「港區國安法」授權立法後，美國總統特朗普（Donald Trump）的首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）隨後表示，現在談到香港的貿易和其他金融事務，或許必須適用與中國相同的待遇。

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特朗普表示，他即將舉行記者會，針對中國議題宣布美國新政策，外界關注美方是否會取消香港特殊待遇。

彭定康（Christopher Patten）接受英國衛報（The Guardian）訪問時說，不支持對香港實施制裁，英國政府應確保香港議題提交到下月舉行的七大工業國集團（G7）峰會上討論，並推動聯合國安全理事會關注事件。

他稱，北京當局討厭民主、言論和新聞等自由，視之為對共產主義的威脅。全球所有民主自由的國家都要意識到，現在面對的是一個新的中國政權和共產主義，需加以防禦。期望英國聯同盟友支持香港和抵抗北京，否則只會讓北京繼續施以壓力。

彭定康並說，期望這次「港區國安法」立法不代表「一國兩制」終結。

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責任編輯：伍樂

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