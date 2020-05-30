  • 28°C
香港時間 : 2020530日 (六) 01:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】彭定康：反對制裁香港 美擬取消香港特殊待遇

國情動向 01:25 2020/05/30

分享：

【港區國安法】美擬取消香港特殊待遇 彭定康：反對制裁香港

全國人大確定將立「港區國安法」後，美國官員隨即表示可能取消香港特殊待遇。對此，英國前港督彭定康表示，不支持對港實施制裁，並希望英國政府在G7峰會支持香港。

全國人民代表大會28日通過「港區國安法」授權立法後，美國總統特朗普（Donald Trump）的首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）隨後表示，現在談到香港的貿易和其他金融事務，或許必須適用與中國相同的待遇。

【港區國安法】華春瑩Twitter連發5文 反問美國若無意干涉為何如此生氣和恐懼？

【港區國安法】經濟學人：中國借港區國安法  就「武統台灣」試探西方

特朗普表示，他即將舉行記者會，針對中國議題宣布美國新政策，外界關注美方是否會取消香港特殊待遇。

彭定康（Christopher Patten）接受英國衛報（The Guardian）訪問時說，不支持對香港實施制裁，英國政府應確保香港議題提交到下月舉行的七大工業國集團（G7）峰會上討論，並推動聯合國安全理事會關注事件。

他稱，北京當局討厭民主、言論和新聞等自由，視之為對共產主義的威脅。全球所有民主自由的國家都要意識到，現在面對的是一個新的中國政權和共產主義，需加以防禦。期望英國聯同盟友支持香港和抵抗北京，否則只會讓北京繼續施以壓力。

彭定康並說，期望這次「港區國安法」立法不代表「一國兩制」終結。

【港區國安法】美國若將香港金融貿易視如內地 沙盤推演香港將現3大危機

【港區國安法】一文看清 美國針對《國安法》或祭出5大制裁措施

【港區國安法】英國擬擴大持BNO者權利 中國反對 稱保留採取相應措施權利

【港版國安法】美國會提制裁中資銀行  辣招打沉香港金融中心

【港版國安法】美國倘撤香港特殊地位 特朗普形同攬炒

【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》帶來哪些特殊待遇 　若失去會如何？

【港區國安法懶人包】終極一次看懂內容、爭議、對市民和商界影響

【港區國安法懶人包】獨立關稅區前世今生：香港成就來之不易

【港區國安法】英國擬擴大持BNO者權利 中國反對 稱保留採取相應措施權利

【港區國安法】官媒發文回應9大疑問 稱立法時會「適當方式」徵詢香港各界意見

責任編輯：伍樂

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【港區國安法】官媒發文回應9大疑問 稱立法時會「適當方式」徵詢香港各界意見
2020/05/29
【港區國安法】官媒發文回應9大疑問 稱立法時會「適當方式」徵詢香港各界意見
【港區國安法】經濟學人：中國借港區國安法 就「武統台灣」試探西方
今日
【港區國安法】經濟學人：中國借港區國安法 就「武統台灣」試探西方
【港區國安法】特朗普周五記者會將說甚麼？ 分析師這樣估
2020/05/29
【港區國安法】特朗普周五記者會將說甚麼？ 分析師這樣估
【港區國安法】英國擬擴大持BNO者權利 中國反對 稱保留採取相應措施權利
今日
【港區國安法】英國擬擴大持BNO者權利 中國反對 稱保留採取相應措施權利
【港區國安法】特朗普記者會前發1字神秘推文：CHINA
2020/05/29
【港區國安法】特朗普記者會前發1字神秘推文：CHINA
經濟 一國兩制 金融 特朗普 彭定康 庫德洛 港區國安法 國安法 美國 香港

上一篇文章

【港區國安法】特朗普今晨2時記者會 白宮Youtube直播（有連結）

下一篇文章

【港區國安法】經濟學人：中國借港區國安法 就「武統台灣」試探西方
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】美國若將香港金融貿易視如內地 沙盤推演香港將現3大危機
【港區國安法】美國若將香港金融貿易視如內地 沙盤推演香港將現3大危機
【港區國安法】華爾街日報：美若制裁中國銀行業 中國無對等報復能力
【港區國安法】華爾街日報：美若制裁中國銀行業 中國無對等報復能力
【港區國安法】特朗普記者會前發1字神秘推文：CHINA
【港區國安法】特朗普記者會前發1字神秘推文：CHINA
【中美南海角力】美軍驅逐艦進入西沙海域 解放軍警告驅離
【中美南海角力】美軍驅逐艦進入西沙海域 解放軍警告驅離
【港區國安法】特朗普當地周五舉行記者會 就香港有重大宣布？
【港區國安法】特朗普當地周五舉行記者會 就香港有重大宣布？
【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？
【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？