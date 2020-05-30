【港區國安法】特朗普今晨記者會 白宮Youtube直播（有連結）

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【港區國安法】彭定康：反對制裁香港 美擬取消香港特殊待遇
全國人大通過「港區國安法」決定，事態上升至中美角力層次。美國總統特朗普（Donald Trump）將在今晨大約2時許召開記者會，談及對中國問題。白宮將作現場直播，以下為Youtube連結。
而特朗普在香港時間29日晚上發出最新推文，裡面只發了一個單詞：CHINA。
特朗普此舉為這次記者會添上神秘色彩。美國國務卿蓬佩奧曾在周三對國會表示，香港不應再享有按照美國法律給予的特殊地位。
路透社此前報道，特朗普可能採取一係列懲罰措施，包括徵收關稅、限制簽證以及其他經濟制裁。
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責任編輯：伍樂
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