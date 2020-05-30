【港區國安法】特朗普今晨記者會 白宮Youtube直播（有連結）

全國人大通過「港區國安法」決定，事態上升至中美角力層次。美國總統特朗普（Donald Trump）將在今晨大約2時許召開記者會，談及對中國問題。白宮將作現場直播，以下為Youtube連結。

而特朗普在香港時間29日晚上發出最新推文，裡面只發了一個單詞：CHINA。

特朗普此舉為這次記者會添上神秘色彩。美國國務卿蓬佩奧曾在周三對國會表示，香港不應再享有按照美國法律給予的特殊地位。

路透社此前報道，特朗普可能採取一係列懲罰措施，包括徵收關稅、限制簽證以及其他經濟制裁。

【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》帶來哪些特殊待遇 若失去會如何？

【港區國安法懶人包】獨立關稅區前世今生：香港成就來之不易

【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》下 香港享什麼特殊待遇？

【港區國安法懶人包】終極一次看懂內容、爭議、對市民和商界影響

【港區國安法懶人包】一文看懂國安3大機構 有一個是習近平直接領導

【港區國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳 稱參加六四集會不違法

【港版國安法懶人包】與23條有何關係？告訴你國安法4件關鍵事

責任編輯：伍樂

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

跟進【中美角力】新形勢，立即了解