▲ 【港區國安法】不止香港議題！特朗普記者會提4招制裁中國 一文看懂

中美關係墮入谷底，美國總統特朗普香港時間周六（30日）凌晨召開記者會，就與中國的關係作出最新表態。根據他的談話全文，他就 4方面向中國開火，並預告將從這4個範圍採取措施應對中國；其中除外界最關注的香港特殊地位外，也包括新冠疫情責任、知識產權、以及中概股（美國上市中國公司）的監管等。

一）新冠肺炎疫情

特朗普並再次指控中國「隱瞞」新冠病毒疫情，未向世界衛生組織（WHO）及時通報，還施壓世衛誤導全球，全球因此蒙受苦難，他要求中國給全世界一個交代。他又宣稱，對中國完全掌控世衛感到不滿，因此宣布，全面終止與世衛的關係，並將原先規劃提供給世衛的資金轉至其他有需要的地方，滿足目前迫切的公衛需要。

二）知識產權

特朗普接著表示，新冠肺炎大流行顯示美國經濟獨立、重新分配關鍵供應鏈、與保護美國科技進步至關重要。他稱，多年來，中國政府透過非法間諜活動竊取美方產業機密，為確保美國重要的大學研究安全，將禁止部分中國人民入境，因為他們可能有潛在的安全風險。

三）中概股監管

在金融市場方面，特朗普亦提出針對中國的措施；其中，正準備採取行動，規定在美國交易所上市的中國及其他國家的公司，採取美國的會計和審計標準；他又將指示總統轄下的金融市場工作小組，審視在美上市中國公司的行為，以保障投資者利益。

特朗普說，投資機構不應把客戶置身於跟向中國公司融資有關的隱藏風險，他稱美國公司和中國公司並不是遵守同一套規則；美國人應享有公平性及透明度。

四）港區國安法

談及中央推動港區國安法立法，特朗普指稱，此舉違反1984年中英聯合聲明與香港基本法。中國近來對香港採取的一連串行動，傷害了香港長久以來引以為傲的地位，這不但是香港民眾的悲劇，也是中國人民與全世界的悲劇。

對於中方說此舉在保護國家安全，特朗普表示，事實是，香港是個自由社會，安全且繁榮，北京的決定推翻這一切，使香港的自由度下降，香港自治不再，中國將一國兩制承諾變成了一國一制。

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因此，特朗普作出指示，採取措施取消給予香港的特殊待遇政策豁免，包括引渡條約與高科技出口管制。同時也將修改對香港的旅行建議，以反映中國國家安全機構日益增加的監視與懲罰風險，並將採取行動取消香港作為獨立於中國之外的獨立關稅與旅遊地區優惠待遇。

此外，特朗普也宣布將制裁直接或間接參與損害香港自治的中國與香港官員。

特朗普記者會前一刻 才拍板連串措施

當日的白宮記者會延遲了50分鐘召開，只持續了約8分鐘，沒有接受記者提問。特朗普講話時，包括國務卿蓬佩奧、國家安全顧問奧布萊恩、財務部長姆努欽和貿易代表萊特希澤在內的多名高級官員站在其身後。

據悉，特朗普直至當日才拍版決定具體制裁，多名資深幕僚在記者會前向他簡報了多種方案。

美方的制裁舉措似乎不如市場預期強硬，美股指數在特朗普講話後上升。

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責任編輯：鄧國強

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