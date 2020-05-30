【中美角力】特朗普下令 禁止與解放軍有關聯的中國研究生入境

▲ 【中美角力】特朗普下令 禁止與中國軍方有牽連的中國研究生入境

美國總統特朗普在周六（30日）記者會上，指稱中國政府透過非法間諜活動竊取美方產業機密，為確保美國重要的大學研究安全，將禁止部分中國人民入境。他隨後發表文告，禁止與中國軍方有牽連的中國公民持學生學者簽證進入美國。

這項禁令涉及持F類學生簽證、和J類訪問學者簽證前來美國就讀研究生，以及從事研究生與博士後研究的中國公民，攻讀本科專業的中國學生不在此列。紐約時報稍早時報道指，這一禁令將使用3000名中國研究生及研究人員，被變相驅逐離開。

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特朗普簽署的文告指出，「中國積極獲取美國敏感的科技與知識產權，部分目的是為了加強軍隊的現代化和軍事能力，對美國的長期經濟活力和美國人民的安全構成了威脅。」

文告還說：「中國利用多數是研究生和博士後研究人員的部分中國學生來以非傳統的方式獲取美國的知識產權。因此，在美進行本科以上學習或從事本科以上研究、過去或現在又與中國軍方有牽連的中國學生或研究人員都很可能被中國政府利用或招募，特別引人關切。」

紐約時報：禁令影響3000中國研究生及研究員

文告指出，有鑑於此，特朗普認定持F類和J類簽證來美從事研究的某些非移民的中國公民，如果目前或過去受僱於貫徹「軍民融合」戰略的中國實體、從這個實體獲得資助或為這個實體從事研究，將會損害美國利益，因此將禁止或限制這些中國公民入境。文告說，「軍民融合」戰略是指為中國或按照中國的指令獲取並轉移外國科技，並將這些科技用於推動中國軍力的發展，特別是關鍵和新興科技。

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文告表示，此文告的執行範圍不包括美國合法居民與配偶、美國公民配偶、美國軍人及配偶和子女和在美尋求避難人員等。在美就讀或從事研究的中國公民，如果攻讀或研究專業被美國政府認為不會對中國的軍民融合戰略有幫助，也不受此文告的限制。

文告計劃6月1日起生效。文告責成美國國務卿根據相關立法決定是否吊銷目前持上述簽證並符合文告限制範圍的已經在美國的中國研究生和研究人員的簽證。

責任編輯：鄧國強