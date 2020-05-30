【港區國安法】環時：中國已做最壞準備 美國的制裁只會損耗自己 是慢性自殺

北京決議推行「港區國安法」，引發中美角力白熱化。美國總統特朗普宣布一系列制裁行動，包括取消香港作為中國一個單獨的海關和旅游地區所享有的優惠待遇，以及制裁有損香港自治的官員等。內地官媒環球時報發表社評稱，中國做好了最壞的準備，對於美國的「折騰」將坦然奉陪。不過，美國只會令自己越來越瘦、越來越虛弱，無異於慢性自殺。

美國若制裁 會損失貿易順差及港人好感

特朗普本港時間今日凌晨在記者會上提到，將對華祭出4方面措施，分別是要求中國就疫情給世界一個交代；加強對中概股的監管；禁止部分中國學生赴美以保大學研究安全；取消給予香港的特殊待遇政策豁免、制裁相關官員等。

針對美國制裁香港的措施，環球時報社評稱，華盛頓的制裁措施到底會走多遠，還要計算美方自己的損失。「香港每年為美國貢獻幾百億美元貿易順差，那裡牽動著許多美國大公司的利益。另外，如果取消香港居民赴美的簽證便利，必遭報復，產生很多美國人跟著受損的連鎖反應。」

社評說，中國做好了最壞的準備，美國想往前折騰多遠，中方都將坦然奉陪。按照特朗普宣布的計劃折騰下去，華盛頓將很快站到香港絕大多數人利益的對立面。他們把香港社會與內地社會等同對待，自會幫著兩地公眾進一步團結起來，同仇敵愾。美國將徹底失去在香港社會享有的信任和好感，後者對它的態度必將改寫。

美國的制裁 只是香港局部臨時的挫折

就制裁相關官員，社評稱，這類話題美國已經說了很久，特朗普是拿它們來充數，以此增加美國社會對他的制裁措施「既有規模、又有力量」的印像。

社評最後說，美國打不跨香港，打不跨整個中國。說到底，華盛頓的王牌就是對香港增加關稅、讓香港居民獲得赴美簽證更難些。不過，往香港的未來看，再從香港背靠祖國的大視角看，這些都是局部和臨時的曲折，它們決定不了香港的命運。

「美國逆歷史潮流而動，這裡退出，那裡制裁，只會把自己折騰得越來越瘦，也越來越虛弱。他們的這套極端玩法無異於一個超級大國的慢性自殺。」

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責任編輯：費風

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