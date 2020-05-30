【港區國安法】美國總統特朗普有關中國問題講話全文（有片）

以下是美國總統特朗普講話的全文翻譯：

非常感謝你們。下午好。謝謝你們。

我今天在這裡談談我們與中國的關係以及幾項保護美國安全與繁榮的措施。中國一貫的不當行為是眾所周知的。幾十年來，他們對美國的坑害是前所未有的。與中國打交道每年損失幾千億美元，特別是在上一屆政府執政期間。中國打劫我們的工廠，分包走我們的工作，掏空我們的產業，盜竊我們的知識產權並違反他們在世界貿易組織下的承諾。更有甚者，他們被視為發展中國家，得到包括美國在內的其它國家無權得到的各種好處。但是我從來沒有為此單獨責怪中國。他們行竊之後得以逃脫責罰，之前沒有任何人得以如此逃脫，這是因為過去的政治人物的緣故，---坦率地說，過去的總統們。然而，與那些前任不同，我的行政當局進行了談判和鬥爭，為求得到正義。這叫做公平與對等待遇。

中國還非法在太平洋提出領土聲索，威脅航行自由與國際貿易。他們背棄了向世界做出的確保香港自治的諾言。美國希望與中國有開放與建設性的關係，但是實現這種關係需要我們大力捍衛我們的國家利益。中國政府持續違反對我們和對這麼多其它國家許下的諾言。這些明擺的事實不能被忽視或掃到一邊。

由於中國政府瀆職的結果，世界如今正在蒙受苦難。中國對武漢病毒的掩蓋使疾病得以擴散到全世界，引發全球大流行病，造成十萬多美國人喪生，世界範圍有超過一百萬人喪生。在中國當局最初發現病毒時，中國官員忽視了他們對世界衛生組織的通報義務，並向世界衛生組織施加壓力，以誤導世界。全球各地失去了無數的生命，並遭遇深重的經濟痛苦。

他們強烈建議不要執行我早期對來自中國的旅行所發布的禁令，但我還是做了，這被證明是百分之百的正確。中國完全控制了世界衛生組織，儘管每年只支付4千萬美元，相比之下，美國每年一直在支付大約4億5千萬美元。我們詳細列舉了它必須進行的改革，並與他們進行了直接的接觸，但是他們拒絕採取行動。由於他們未能按要求實行急需的改革，我們今天將終止我們與世界衛生組織的關係，並把那些資金轉用於世界範圍其它理應得到資助的全球緊急公共衛生需求。世界需要中國就病毒給出答案。我們必須有透明度。為什麼中國禁止被感染的人從武漢前往中國其它地方？它 （病毒）哪裡都沒去，沒有去北京，哪裡都沒去。但是他們卻允許他們在全世界自由旅行，包括歐洲和美國。由此帶來的死亡與破壞難以估量。我們必須得到答案，不僅是為我們，也是為了全世界。

這場大流行病凸顯了建立美國經濟獨立性、確保我們關鍵供應鍊和保護美國科學技術成果的至關重要。多年來，中國政府從事非法間諜活動，盜竊我們的產業秘密，我們有很多的產業秘密。今天，我將發布宣言，改善我們國家關鍵的大學研究的安全，並暫停某些我們已經認定為潛在安全威脅的來自中國的外國公民入境。我還在採取行動保護美國金融體系的完好性，這是無人可及的世界最好的體系。

我指示我的金融市場總統工作組研究在美國金融市場掛牌的中國公司的不同做法，目標是保護美國的投資人。投資公司不應讓他們的客戶受制於和並不遵守同樣遊戲規則的中國公司融資有關的隱藏和不合理的風險。美國人有權得到公平和透明。

我們正在採取的幾項最為重要的行動與正在發展的令人深感不安的香港局勢有關。本星期，中國單方面對香港的安全施加了控制。這是對北京在1984年《中英聯合聲明》中的條約義務和香港《基本法》明文規定的公然違反。還有27年的時間。中國政府針對香港採取的舉措是一系列措施的最新行動，這些措施削弱了香港長期引以為傲的地位。這對香港人民、中國人民而且對全世界人民來說，都是悲劇。

中國聲稱是在保護國家安全。然而事實是，香港之前作為一個自由的社會是安全與繁榮的。北京的決定逆轉了這一切。它把中國侵略性的國家安全機構的勢力延伸到一個曾經是自由堡壘的地方。

中國最新的侵犯行為，加上最近其它損害香港自由的事態發展，明確顯示香港已不再具備充分的自治可以得到我們在移交之後所給予該地區的特殊待遇。中國用「一國一制」取代了它曾經許諾的「一國兩制」的方案。

因此我指示我的行政當局開始取消給予香港不同特殊地位的政策豁免程序。我今天的宣布將影響我們與香港整個一系列的協議，從我們的引渡條約到我們的兩用技術出口控制，等等，基本沒有例外。我們將修改國務院對香港的旅行勸告，以反映受到中國國家安全機構更多監視與懲罰的危險。我們將採取行動取消香港作為有別於中國其它地方的單獨關稅與旅行區的優惠待遇。美國還將採取必要措施制裁直接或間接捲入侵蝕香港自治的中華人民共和國和香港官員，不妨看一下，他們在扼殺、絕對是扼殺香港的自由。我們的行動將是強有力的。我們的行動將是有意義的。

二十多年前，在1997年的一個雨夜，英國士兵在香港降下了英國旗，中國士兵升起了中國旗。香港人民那時同時為自己的中國傳統和獨特的香港身份而感到自豪。

香港人民希望在今後的漫長歲月裡，中國會變得越來越像它的這座最為光彩四射和生機勃勃的城市。曾讓舉世振奮的是一種樂觀情緒，也就是由香港可以洞見中國的未來，而不是香港成為中國過去的影像。

在每一項決定中，我將繼續自豪地捍衛和保護美利堅合眾國的工人、家庭和公民。

非常感謝你們。

責任編輯：高青

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