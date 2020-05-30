【港區國安法】美智庫專家：特朗普辣招顯示放棄與習私交 中美關係惡化無止境

美國總統特朗普今天祭出多項對中國的制裁措施。美智庫學者葛來儀指出，特朗普顯然放棄與中國國家主席習近平個人關係，轉而強力捍衛美國利益，美中關係無止盡惡化。

據中央社報道，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，美中關係持續無止盡惡化，特朗普似乎已經放棄與習近平的個人關係，轉而強調他在面對中國威脅之際，「大力捍衛美國利益」。

特朗普今日宣布關於制裁香港的措施中，包括取消給予香港的特殊待遇政策豁免，取消香港作為獨立於中國之外的獨立關稅與旅遊地區優惠待遇等。對於這些措施，葛來儀表示，這無疑會傷害到一般香港百姓，卻不太可能嚇阻北京不要制定「港版國安法」。

前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長楊甦棣（Stephen Young）認為，特朗普今天宣布的政策措施影響範圍及會如何實施尚未明朗，但想必會使美中關係緊張局勢進一步升高。

楊甦棣指出，特朗普針對香港的措施可能被許多香港人解讀成「美國在關鍵時刻拋棄他們」。他認為，許多美國國會議員可能會跳出來，希望美方在支持香港人民與反制中國中間，可以有更清楚的劃分。

責任編輯：費風

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