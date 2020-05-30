【港區國安法】成龍曾志偉譚詠麟參與聯署 逾2600港藝人撐國安法

北京決議推行「港區國安法」，引發各界關注。成龍、譚詠麟、曾志偉等2,605名香港文化演藝界人士發表聯署聲明，期望全國人大常委會盡快制訂「港區國安法」，但同時希望相關法令保障業界正常的發展空間。內地網民紛紛在微博稱讚他們為「真正的正能量明星」。

撐國安法同時 冀保障創作自由

據內媒，文化演藝界昨日（29日）以個人和團體名義在報章刊登「關於支持國安立法的聲明」，連署人有2605人，連署團體有110個。其中不乏知名人士，包括成龍、譚詠麟、曾志偉、鐘鎮濤、黃百鳴、王祖藍等。

110家參與聯署的團體，包括香港影業協會、香港中華文化總會、香港中華攝影學會、香港舞蹈總會、中國文聯香港會員總會、香港各界文化促進會等知名團體，基本囊括香港各領域的文化演藝團體。

聲明指出，作為香港文化演藝界的一員，「充分理解維護國家安全對香港至關重要，支持全國人大就香港國安立法所作的決定」。聲明懇請有關部門能與社會各界充分溝通，釋除疑慮，並呼吁香港社會各界以此為契機，增進包容理解，讓香港重回文明法治的正軌，重新出發。

聲明也表示，期望全國人大常委會制定的相關法例，在堵塞國家安全漏洞的同時，亦能保障業界正常的創作自由和發展空間。

▲ 圖片來源：南方日報

此則聲明一經推出，引發內地網民熱議。不少人都在搜索名單中是否有自己喜歡的明星，若找到了，則稱讚「譚校長和成龍兩位大哥帶頭帶得好」；「鐘鎮濤是最早出來撐警，支持中國的，兩次現身撐警集會現場支持」；「成龍好樣的」。

若發現自己的偶像並不在列，則表示傷心。但也有人認為，「名單裡有的不一定就不愛香港不愛國，在名單裡的也不一樣就是真的愛香港愛祖國，有的人會直接站出來，有的人會默默在背後付出。」

責任編輯：費風

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