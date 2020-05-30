【中美角力】美國國務院將舉辦網上燭光晚會 悼念六四事件

因應疫情仍未止息，以及北京決議推行「港區國安法」，中美角力擺上檯面。在美國，國務院將在6月3日(本港時間6月4日)舉辦在線燭光晚會，悼念六四事件的死難者。

網上活動本港時間4日舉辦

據美國之音報道，美國國務院民主人權與勞工局東亞辦公室，負責中國事務的官員博·米勒(Beau Miller)29日通過電郵宣布上述紀念活動。

米勒在通告中說，2020年6月4日是六四事件31周年，今年因新冠肺炎疫情，影響到每年舉行的六四守夜活動以及其他面對面的活動，呼籲相關組織舉行網上悼念活動，藉此激發世界各地的人權倡導者。

通告還提到，請參與者錄制15到30秒的視頻，拍攝自己拿著蠟燭的畫面(繪圖也可以)，簡述如何受到天安門示威者的鼓舞，或者每天為爭取什麼自由而奮鬥；並可加上特定標籤，轉推給美國國務院。

此外，美國議員日前還提案要求，要將位於華府的中國駐美使館外的區域更名為「李文亮廣場」，並將中使館地址改為「李文亮廣場1號」。惟李文亮遺孀付雪潔今天發表聲明表達難過與反對。她說，「李文亮是一名共產黨員，深愛他的祖國。他若有知，一定不會允許有人借他的名義來傷害他的祖國」。

責任編輯：費風

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