  • 26°C
香港時間 : 2020530日 (六) 16:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】中國接部分留美學生回國 並稱「有公民反映被美海關檢查手機電腦」

國情動向 15:40 2020/05/30

分享：

疫情在美國仍未止息之際，中國將安排符合條件的留學人員搭乘臨時航班回國，該航班將於美東時間6月4日16:05從杜勒斯國際機場起飛。中國駐美國大使館要求購票人員做好健康碼的填寫工作，還提到，有多名中國公民反映被美海關盤問並檢查電子設備，要求搭乘航班人員注意了解美方出入境有關規定，提高自我保護意識。

臨時航班4日由華盛頓飛深圳

中國駐美國大使館網站今日（30日）發布通知稱，根據中國外交部部署，駐美國使館將安排符合條件的留學人員搭乘國航CA818華盛頓至深圳臨時航班，該航班將於美東時間6月4日16:05從杜勒斯國際機場起飛。

使館就搭乘航班有關事項作出提醒，包括請購票人員嚴格按照使館網站關於國際健康碼的通知及國航通知中深圳方面的有關要求，做好健康碼的填寫工作。健康碼異常將無法登機，虛假填報需承擔相應法律責任。

聲明又提到，「近日，多名中國公民反映在出境時被美邊境海關執法人員長時間盤問並檢查隨身攜帶的手機、電腦等電子設備，部分人員的電子設備被執法人員暫扣以做進一步檢查。請搭乘航班人員注意了解美方出入境有關規定，提高自我保護意識，以免出境時對自己造成不便和損失。」

美國指摘竊機密 將禁部分中國學生入境

美國總統特朗普在周六（30日）記者會上，指稱中國政府透過非法間諜活動竊取美方產業機密，為確保美國重要的大學研究安全，將禁止部分中國人民入境。他隨後發表文告，禁止與中國軍方有牽連的中國公民持學生學者簽證進入美國。美媒早前報道稱，這一禁令將令3000名中國研究生及研究人員，被變相驅逐離開。

在北京，外交部發言人趙立堅曾回應相關問題，他說，如果美國政府公然採取損害中國在美留學人員合法權益的措施，將是赤裸裸的政治迫害和種族歧視，嚴重侵犯中國留學人員人權。

責任編輯：費風

【中美角力】美國國務院將舉辦網上燭光晚會 悼念六四事件

【港區國安法】美智庫專家：特朗普辣招顯示放棄與習私交 中美關係惡化無止境

【港區國安法】成龍曾志偉譚詠麟參與聯署 逾2600港藝人撐國安法

【港區國安法】美國總統特朗普有關中國問題講話全文（有片）

【港區國安法】環時：中國已做最壞準備 美國的制裁只會損耗自己 是慢性自殺

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

相關文章

【港區國安法】北韓支持中國推港區國安法　稱外國無權干涉
今日
【港區國安法】北韓支持中國推港區國安法　稱外國無權干涉
【港區國安法】特朗普撤香港特殊地位內幕：他在此時才拍板
今日
【港區國安法】特朗普撤香港特殊地位內幕：他在此時才拍板
【中美角力】特朗普下令 禁止與解放軍有關聯的中國研究生入境
今日
【中美角力】特朗普下令 禁止與解放軍有關聯的中國研究生入境
美國大使館 機場 中國外交部 國安法 港區國安法 海關 趙立堅 特朗普 大學 簽證

下一篇文章

【中美角力】美國國務院將舉辦網上燭光晚會 悼念六四事件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？
【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？
【港區國安法】特朗普記者會前發1字神秘推文：CHINA
【港區國安法】特朗普記者會前發1字神秘推文：CHINA
【港區國安法】華爾街日報：美若制裁中國銀行業 中國無對等報復能力
【港區國安法】華爾街日報：美若制裁中國銀行業 中國無對等報復能力
【港區國安法】美國若將香港金融貿易視如內地 沙盤推演香港將現3大危機
【港區國安法】美國若將香港金融貿易視如內地 沙盤推演香港將現3大危機
【港區國安法】不止香港議題！特朗普記者會提4招制裁中國 一文看懂
【港區國安法】不止香港議題！特朗普記者會提4招制裁中國 一文看懂
【港區國安法】特朗普記者會 白宮現正Youtube直播（有連結）
【港區國安法】特朗普記者會 白宮現正Youtube直播（有連結）