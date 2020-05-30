【中美角力】中國接部分留美學生回國 並稱「有公民反映被美海關檢查手機電腦」

疫情在美國仍未止息之際，中國將安排符合條件的留學人員搭乘臨時航班回國，該航班將於美東時間6月4日16:05從杜勒斯國際機場起飛。中國駐美國大使館要求購票人員做好健康碼的填寫工作，還提到，有多名中國公民反映被美海關盤問並檢查電子設備，要求搭乘航班人員注意了解美方出入境有關規定，提高自我保護意識。

臨時航班4日由華盛頓飛深圳

中國駐美國大使館網站今日（30日）發布通知稱，根據中國外交部部署，駐美國使館將安排符合條件的留學人員搭乘國航CA818華盛頓至深圳臨時航班，該航班將於美東時間6月4日16:05從杜勒斯國際機場起飛。

使館就搭乘航班有關事項作出提醒，包括請購票人員嚴格按照使館網站關於國際健康碼的通知及國航通知中深圳方面的有關要求，做好健康碼的填寫工作。健康碼異常將無法登機，虛假填報需承擔相應法律責任。

聲明又提到，「近日，多名中國公民反映在出境時被美邊境海關執法人員長時間盤問並檢查隨身攜帶的手機、電腦等電子設備，部分人員的電子設備被執法人員暫扣以做進一步檢查。請搭乘航班人員注意了解美方出入境有關規定，提高自我保護意識，以免出境時對自己造成不便和損失。」

美國指摘竊機密 將禁部分中國學生入境

美國總統特朗普在周六（30日）記者會上，指稱中國政府透過非法間諜活動竊取美方產業機密，為確保美國重要的大學研究安全，將禁止部分中國人民入境。他隨後發表文告，禁止與中國軍方有牽連的中國公民持學生學者簽證進入美國。美媒早前報道稱，這一禁令將令3000名中國研究生及研究人員，被變相驅逐離開。

在北京，外交部發言人趙立堅曾回應相關問題，他說，如果美國政府公然採取損害中國在美留學人員合法權益的措施，將是赤裸裸的政治迫害和種族歧視，嚴重侵犯中國留學人員人權。

責任編輯：費風

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