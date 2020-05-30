  • 26°C
香港時間 : 2020530日 (六) 19:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】華爾街日報建議美國向香港人發綠卡  吸納港專才

國情動向 18:33 2020/05/30

分享：

全國人大推動訂立「港區國安法」上升至中美角力、國際關注層面，西方國家聚焦香港自治問題；美方更稱會取消美國《香港政策法》下的香港特殊地位，以制裁中方。美國《華爾街日報》發表社論，建議美國政府向香港人發出簽證，前往美國居住和就業，並提供成為美國公民的途徑。

在此之前，英國表示考慮擴大持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人權限。

《華爾街日報》的評論文章指出，美國總統特朗普（Donald Trump）宣佈對華措施，包括制裁中港推行「港版國安法」官員，不過措施不會阻止中國國家主席習近平。

【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》帶來哪些特殊待遇 若失去會如何？

【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》下 香港享什麼特殊待遇？

《華爾街日報》建議向香港人發出綠卡，容許希望移居美國的港人獲得簽證。文章稱，曾參與示威的港人已經有充分理由擔心遭到迫害，因此符合《移民和國籍法》的庇護條件，或者可以根據《移民和國籍法》的條例直接提供入境許可。

這篇評論又指，本周有份參與聯合聲明的加拿大和澳洲也有可能提供簽證。文章認為，美國將受惠於這批受過良好教育和有意創業的新人才，赴美港人也不會尋求福利援助。

吸納香港人在美創業

根據全球創業觀察（The Global Entrepreneurship Monitor）2016年的調查報告，每五個香港成年人，就有一個計劃三年內創業。香港統計處在1月公佈的數字則顯示，約有67%港人懂說一般至非常好程度的英語。

《華爾街日報》估計，即使取得綠卡，大部份港人將留守香港。不過如果局勢再有變化，香港人也知道有路可退。甚至港人即使留港，也會在美國投資。

【港區國安法】特朗普預告撤香港特殊地位 新冷戰催生極端手段

【港區國安法】不止香港議題！特朗普記者會提4招制裁中國  一文看懂

【港區國安法】美智庫專家：特朗普辣招顯示放棄與習私交 中美關係惡化無止境

【港區國安法】特朗普撤香港特殊地位內幕：他在此時才拍板

【港區國安法】經濟學人：中國借港區國安法  就「武統台灣」試探西方

【港區國安法】特朗普記者會前發1字神秘推文：CHINA

【港區國安法】資金人才若逃離香港台灣受惠？專家列三大原因否定

【港區國安法】英國擬擴大持BNO者權利 中國反對 稱保留採取相應措施權利

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【港版國安法懶人包】一文看清各國如何評論國安法 中方又怎回應
2020/05/26
【港版國安法懶人包】一文看清各國如何評論國安法 中方又怎回應
【港區國安法懶人包】獨立關稅區前世今生：香港成就來之不易
今日
【港區國安法懶人包】獨立關稅區前世今生：香港成就來之不易
【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》下 香港享什麼特殊待遇？
今日
【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》下 香港享什麼特殊待遇？
【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》帶來哪些特殊待遇 若失去會如何？
今日
【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》帶來哪些特殊待遇 若失去會如何？
一國兩制 移民 簽證 中美貿易協議 中美貿易戰 中美關係 特朗普 國安法 美國－香港政策法 香港

下一篇文章

【港區國安法】環時：中國已做最壞準備 美國的制裁只會損耗自己 是慢性自殺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】不止香港議題！特朗普記者會提4招制裁中國 一文看懂
【港區國安法】不止香港議題！特朗普記者會提4招制裁中國 一文看懂
【港區國安法】特朗普記者會前發1字神秘推文：CHINA
【港區國安法】特朗普記者會前發1字神秘推文：CHINA
【港區國安法】特朗普預告撤香港特殊地位 新冷戰催生極端手段
【港區國安法】特朗普預告撤香港特殊地位 新冷戰催生極端手段
【港區國安法】華爾街日報：美若制裁中國銀行業 中國無對等報復能力
【港區國安法】華爾街日報：美若制裁中國銀行業 中國無對等報復能力
【港區國安法】特朗普記者會 白宮現正Youtube直播（有連結）
【港區國安法】特朗普記者會 白宮現正Youtube直播（有連結）
【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》下 香港享什麼特殊待遇？
【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》下 香港享什麼特殊待遇？