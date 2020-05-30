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【港區國安法】CNN：資金撤離需耗時多年  香港經濟損害短期可控

經濟脈搏 20:27 2020/05/30

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全國人大通過「港區國安法」決定，為香港引入國家安全法律機制，事態上升至中美角力層面。美國總統特朗普宣布，將取消香港特殊地位。美國有線新聞網CNN分析，香港失去特殊地位，未必令外資大企業即時撤出香港這個國際金融中心，短期震盪有限，但長遠或削弱香港對外資的吸引力及競爭力。

CNN分析指，美國給予香港的特殊地位有其經濟利益，例如中美爆發貿易戰，就可以讓香港出口的貨物避過華府向中國貨徵收的關稅，但實際上，香港與美國的貿易價值，仍遠不及香港這地方給予外資的商機價值，例如，這些外資在香港營運所受到的限制始終較中國其他城巿少，因為北京對外資進駐中國訂立很多資本或控股權等等的規範，因此香港仍然是外資開拓亞洲巿場的較佳落腳點。

香港仍是開拓亞洲市場較佳落腳點

博大資本國際有限公司首席執行官溫天納（Ronald Wan）說，「香港成為中美權力博奕的其中一個最新戰場，貿易只佔大局很少部分。」

有分析師指出，美國從香港的進出口貨物及服務只佔中美貿易很小份額，即使對香港出口徵收針對中國的關稅，影響也非常有限。

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此外，美國也不可能即時斬斷與香港關係，有分析師說，「美國公司在香港投資，作為進軍區內的落腳點，若香港喪失特殊地位會損害香港多於北京，進一步加劇了本已艱難的經濟，同時對北京整體規劃造成的長期損害卻很小。」

更大的風險是，若然香港喪失特殊地位，或令美國政府限制香港取得美國敏感技術，雖然相關貨物只佔香港進口約5%，但若然華府設限，將令香港喪失相對於中國其他城巿的一項優勢。英國研究機構凱投宏觀（Capital Economics）的分析師說：「短期的經濟損害是可控的，但這將會加速削弱香港作為國際金融中心的地位。」

有分析師更警告，港元即使受到聯繫匯率保障也有機會受壓。溫天納說：「企業或會遷離，資金會外逃，但這可能需耗時好幾年的時間」，香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）坦言，雖然美國企業會「評估現況」，但不代表要急著撤走。

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責任編輯：鄧國強

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