【港區國安法】政法委談中央在港設國安機構：要設防 也要紮營

全國人大通過「港區國安法」決定，授權人大常委制訂適用於香港的國安法律，決定明確，中央有需要時可以在港設國安機構。中央政法委今日發文，指在香港建立專門負責國家安全的機構「非常必要」，在香港有關國家安全的領域不但要「設防」，還要「紮營」。

政法委的文章指，人大決定規定國安機構有需要時可以在香港設立，維護國家安全是所有國家政府的職責，建立專門機構非常必要，要在國安領域，除了設立防禦還要「紮營」，是維護國家安全的「必要有效手段」。

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政法委的文章又分析，人大決定草案，當中有兩處與原訂版本不同，包括在「危害國家安全的行為」後面加上了「和活動」。

政法委指，這字眼變動，是從個人「行為」到組織「活動」，讓立法涵蓋範圍更加精準，令那些實施分裂、顛覆、恐怖行為和活動的人，不要有僥倖心理。至於在「香港特區行政長官應當『開展國家安全推廣教育』」中，刪去「推廣」二字，改為「開展國家安全教育」，政法委則表示是要讓國家安全教育不僅止於宣傳，而是要真正落地見效，走進每位香港市民的心裡。

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責任編輯：鄧國強

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