  • 27°C
香港時間 : 2020530日 (六) 22:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】政法委談中央在港設國安機構：要設防 也要紮營

國情動向 22:28 2020/05/30

分享：

全國人大通過「港區國安法」決定，授權人大常委制訂適用於香港的國安法律，決定明確，中央有需要時可以在港設國安機構。中央政法委今日發文，指在香港建立專門負責國家安全的機構「非常必要」，在香港有關國家安全的領域不但要「設防」，還要「紮營」。

政法委的文章指，人大決定規定國安機構有需要時可以在香港設立，維護國家安全是所有國家政府的職責，建立專門機構非常必要，要在國安領域，除了設立防禦還要「紮營」，是維護國家安全的「必要有效手段」。

【港區國安法懶人包】一文看懂國安3大機構 有一個是習近平直接領導

【港版國安法】港英時代 英國也曾向香港設立國安機關：政治部

政法委的文章又分析，人大決定草案，當中有兩處與原訂版本不同，包括在「危害國家安全的行為」後面加上了「和活動」。

政法委指，這字眼變動，是從個人「行為」到組織「活動」，讓立法涵蓋範圍更加精準，令那些實施分裂、顛覆、恐怖行為和活動的人，不要有僥倖心理。至於在「香港特區行政長官應當『開展國家安全推廣教育』」中，刪去「推廣」二字，改為「開展國家安全教育」，政法委則表示是要讓國家安全教育不僅止於宣傳，而是要真正落地見效，走進每位香港市民的心裡。

【港區國安法】特朗普預告撤香港特殊地位 新冷戰催生極端手段

【港區國安法】不止香港議題！特朗普記者會提4招制裁中國  一文看懂

【港區國安法】美國總統特朗普有關中國問題講話全文（有片）

【港區國安法】特朗普撤香港特殊地位內幕：他在此時才拍板

【港區國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳  稱參加六四集會不違法

【港版國安法懶人包】與23條有何關係？告訴你國安法4件關鍵事

【港版國安法懶人包】國安法Q&A告訴你內容重點　有何爭議？

【港區國安法懶人包】終極一次看懂內容、爭議、對市民和商界影響

【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》下 香港享什麼特殊待遇？

【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》帶來哪些特殊待遇 若失去會如何？

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【港區國安法】彭定康：反對制裁香港 美擬取消香港特殊待遇
今日
【港區國安法】彭定康：反對制裁香港 美擬取消香港特殊待遇
【港區國安法】經濟學人：中國借港區國安法 就「武統台灣」試探西方
今日
【港區國安法】經濟學人：中國借港區國安法 就「武統台灣」試探西方
【港區國安法】不止香港議題！特朗普記者會提4招制裁中國 一文看懂
今日
【港區國安法】不止香港議題！特朗普記者會提4招制裁中國 一文看懂
【港區國安法】特朗普撤香港特殊地位內幕：他在此時才拍板
今日
【港區國安法】特朗普撤香港特殊地位內幕：他在此時才拍板
【港區國安法】北韓支持中國推港區國安法　稱外國無權干涉
今日
【港區國安法】北韓支持中國推港區國安法　稱外國無權干涉
一國兩制 中國 香港 人大常委 國安法 港區國安法

下一篇文章

【港區國安法】華爾街日報建議美國向香港人發綠卡 吸納港專才
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》下 香港享什麼特殊待遇？
【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》下 香港享什麼特殊待遇？
【港區國安法】特朗普預告撤香港特殊地位 新冷戰催生極端手段
【港區國安法】特朗普預告撤香港特殊地位 新冷戰催生極端手段
【港區國安法】特朗普記者會 白宮現正Youtube直播（有連結）
【港區國安法】特朗普記者會 白宮現正Youtube直播（有連結）
【港區國安法】不止香港議題！特朗普記者會提4招制裁中國 一文看懂
【港區國安法】不止香港議題！特朗普記者會提4招制裁中國 一文看懂
【港區國安法】特朗普記者會前發1字神秘推文：CHINA
【港區國安法】特朗普記者會前發1字神秘推文：CHINA
【港區國安法】華爾街日報：美若制裁中國銀行業 中國無對等報復能力
【港區國安法】華爾街日報：美若制裁中國銀行業 中國無對等報復能力