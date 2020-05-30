【港區國安法】香港美國商會會長：這是悲傷一天 後果需要時間消化

全國人大推動訂立「港區國安法」，引爆中美角力激烈上演。對於美國將取消香港特殊待遇，並制裁損害香港自治的中港官員，香港美國商會會長早泰娜香港時間周六（30日）透過聲明表示，這是悲傷的一天，在港的美國家庭和企業，都需要時間消化這個消息帶來的後果。

據路透報道，早泰娜（Tara Joseph）在聲明中稱，「我們當中有不少人，都對這個城市和香港人存在緊密的聯繫。我們熱愛香港，這是悲傷的一天。」

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她表示，在港的美國家庭和企業，都需要時間去消化這個消息帶來的後果。香港美國商會將與各成員聯手，繼續維持香港作為重要商業樞紐的地位。

2009至2018年間 美國在港賺取2.3萬億港元

據報道，目前共有超過1300間美企在港設有辦公室，共提供約10萬個職位。過去10年，香港是美國賺取最高貿易順差的單一經濟體系，在2009至2018年間，美國在港一共賺取2970億美元（折合2.3萬億港元）。

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美國總統特朗普（Donald Trump）香港時間30日凌晨在白宮玫瑰園記者會上稱，北京強推港區國安法違反1984年中英聯合聲明與香港基本法，美國將採取措施取消給予香港的特殊待遇政策豁免，包括引渡條約與高科技出口管制。

同時特朗普也宣布將修改對香港的旅行建議，以反映中國國家安全機構日益增加的監視與懲罰風險，並將採取行動取消香港作為獨立於中國之外的獨立關稅與旅遊地區優惠待遇。

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責任編輯：鄧國強

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