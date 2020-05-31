【國安法．BNO】英擬擴BNO權利　BBC話你知點解象徵意義較大（附BNO續領需知）

全國人大推動訂立「港區國安法」，引發西方政界議論香港高度自治。英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）宣布，若中國不暫停推動港區國安法，考慮賦予持英國國民海外護照（BNO）的香港公民更多權利，將居留限制從6個月延長至1年，期間可申請工作或求學，是一條取得英國公民身份的途徑。但部分香港人認為，這不過是12個月的旅遊簽證。

香港曾為英國殖民地，1997年回歸中國，此前出生的290萬香港公民都有資格申請BNO，目前約30萬人持有。BNO護照本質上是一種旅行證件，允許持有者免簽訪問英國並停留6個月，但不附帶公民權利，無法自動取得英國居留權或工作權、享有政府福利。持有人的子女也無法繼承這種身份。

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英國BBC分析，若中國強推港版國安法，英國以此舉幫助不願留在香港的香港人「象徵意義較大」。香港目前僅一小部份人口持有BNO，且港區國安法主要針對近幾月來與港警發生衝突的抗議者，但他們大多年紀較輕，不符合申請BNO的條件。

分析：或許仍有助取得居留權

此外，儘管持有人有望擁有停留英國1年的權利，但目前還不清楚延長停留時間可能帶來的其他好處，也無法得知英國政府是否會放寬現正停留英國的持有人申請工作或求學的限制。

部分香港人在社交網站上對此不屑一顧，認為這不過是為期12個月的旅遊簽證。但BBC指出，這代表在英國停留1年且有足夠金錢能力延長簽證的人，最終可能取得申請英國公民身分的資格。

【附：申請續領BNO需知】

申請續領BNO所需4項基本文件

‧舊BNO護照（未剪角） ‧香港永久性居民身分證雙面彩色影印副本 ‧現時持有任何尚未過期之其他國家護照的全彩影印本（包括封面封底，及空白頁在內的每一頁） ‧住址證明文件正本

如申請人需要副簽，完成網上付款後，系統會提醒申請人須下載及列印副簽聲明表格，交給副簽人填寫個人資料及簽署。申請人須把副簽人的簽署紙本（hardcopy）及副簽人護照附相片一頁的彩色影印本，連同申請文件一併寄回英國護照署。

副簽人的要求：

‧必須認識申請人2年或以上，與申請人並非家庭成員、戀人及同住關係

‧18歲或以上、持有英國護照（包括持有有效BNO的人）或歐盟護照

‧官方認可的專業人士，如會計師、律師、註冊護士、教師、社工、新聞工作者等【詳情】

申請續領BNO的步驟：

1. 進入「申請英國護照的網站」[英國護照署網站]，按「Start Now」。

2. 申請人須先回答問題，以分析申請人是「首次申請」抑或「續領BNO」。

問題一：「Do you live in the UK?（你是否在英國居住？）」，在港居住的申請人可揀選「No（否）」，然後再揀選「Hong Kong（香港）」，按「Continue（繼續）」。 問題二：輸入申請人的出生日期（日／月／年），按「Continue」。 問題三：「Have you had a UK passport before?（你是否曾持有英國護照？）」，BNO屬於英國護照，可選「Yes（是）」，按「Continue」。 問題四：「Is your passport lost or stolen?（你的護照是否已遺失或被盜？）」，可揀選「Yes」或「No」，再按「Continue」。如果遺失BNO，須先向英國護照署報失護照，才可進行其他申請程序。【報失BNO：www.gov.uk/report-a-lost-or-stolen-passport】 問題五：「When was your passport issued?（你的護照是何時簽發？）」，輸入簽發日期後，再選擇「Which is your passport issuing authority?（哪個是你的護照的簽發部門？）」，可選「UKPA， UKPS， IPS or HMPO」或「Other（其他）」，建議選「Other」，再按「Continue」。 問題六：「Is your passport damaged?（你的護照是否有損毁？）」，揀選答案後按「Continue」。 問題七：「Do you have any passports from other countries?（你是否持有其他國家的護照？）」，如申請人持香港特區護照，選「Yes」，按「Continue」。 問題八：「What nationality is written on your passport?（你的護照所顯示的國籍為？）」一般BNO持有人可選「British National Overseas (usually resident in Hong Kong)」，按「Continue」。

回答問題後，系統會把申請人歸類，如被歸類為續領BNO（you're applying for an adult renewal.），可以進入續領程序；如被歸類為「首次申請」，或需要續答兩條問題：「Do you have a naturalisation or registration certificate?（你是否擁有歸化或入籍證明？）」及「Which country were you born in?（你在哪個國家出生？）」。

系統分析申請人是首次申請抑或續領BNO後，因疫情影響，會建議申請人考慮押後申請續領BNO，以便處理其他較緊急個案，如想繼續申請，可按「Continue」，系統會再問一次「Do you want to apply for a passport now?（你是否想立即申請？）」，再按「Yes, I want to apply now（是，我想立即申請）」。

3. 系統會指示申請人「申請護照」 (apply for a passport)，按「繼續」後，再按指示上載照片（相片規格），填寫姓名、出生日期、英國國民（海外）護照號碼等個人資料。付款前，申請人會被告知須提交什麼文件。

4. 以信用卡網上繳付護照費用連回郵郵費：105.86英鎊（約1089港元，34頁），115.86英鎊（約1192港元，50頁）。

付款後，申請人會獲發附有參考號碼（application reference）的收據，提示申請人準備所需郵寄的文件，亦可隨時登入查看申請。申請人亦可選擇以電郵或短訊接收信息，以便追蹤申請進度。

5. 完成網上申請後，申請人須在指定時間內把文件寄到英國護照署。

受疫情影響，郵寄時應留意部分快遞服務或有所延誤甚至暫停。根據香港郵政的網站資料，目前香港郵政只提供平郵服務，送遞郵件需要42至58個工作天，可在香港郵政「投寄易」網站查詢送遞郵件的價錢及所需時間。市民亦可以選擇其他速遞公司如DHL、美國聯邦快遞（FedEx）等，並可在網上查詢送遞郵件的價錢及所需時間。

實用網址：

BNO申請網址：www.gov.uk/overseas-passports

報失BNO：www.gov.uk/report-a-lost-or-stolen-passport

BNO副簽人要求：countersigning passport applications and photos

BNO所需基本文件：線上申請注意事項

BNO相片規格：www.gov.uk/photos-for-passports

責任編輯：伍樂

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