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【港區國安法】特朗普8分鐘談話埋3伏線  為香港與中美留「安全門」

國情動向 08:00 2020/05/31

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【港區國安法】特朗普8分鐘談話埋3伏線  為香港與中美留「安全門」

全國人大通過「港區國安法」決定，將為香港引入國家安全法律機制，事態演演變為激烈中美角力。美國總統川普香港時間30日凌晨預告，將取消給與香港的特殊待遇；但值得注意是，他沒有為此即時啟動程序、也沒訂下時間表。特朗普顯然以這一微妙安排，為降低中港緊張關係、保留美國在香港經貿利益，預留了一道「安全門」。

毫無疑問，特朗普在記者會上的約8分鐘談話，措詞是強烈的，在談話的開首即稱：

中國一貫的不當行為是眾所周知的。幾十年來，他們對美國的坑害是前所未有的。與中國打交道每年損失幾千億美元......

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特朗普接下來即提出要在新冠疫情、知識產權、中概股（美國上市中資企業）監管、乃至香港國安法等4個領域採取措施反制中國。但值得注意是，這些制裁手段表面看很硬，但內裡卻留下中美緩和關係、保護美企在香港利益的伏筆。

取消香港特殊地位？沒時間表

說明白，特朗普為了中美關係及美國國家利益，並沒有即時打痛中國，其中主要體現於3點：

其一：特朗普雖宣布美國將展開程序，撤銷若干香港特殊待遇；但他卻未說明何時生效，也未提到有哪些優惠會被取消，也沒有時間表。至於說要制裁中港官員，不僅沒點名、連擬制裁官員級數也欠奉。

其二：美國國會眾議院剛通過維吾爾人權法案，但特朗普談及中港人權自由問題時，對此隻字未題，顯然不欲在此時無限擴張中美意識形態矛盾。

其三：特朗普具體反制中國的措施只有兩項，一是口頭指稱中國隱瞞疫情，並宣布退出世衛，二是取消解放軍院校背景的留美中國學生簽證。但這些措施溫和，沒為中國帶來實質痛楚。

智庫美國企業研究所（AEI）的中國專家史劍道（Derek Scissors）形容，「特朗普如此一來，就不用硬要對中國做些什麼......至於對香港的政策，說了等於白說」。路透一篇報道也以「雷聲大、雨點小」形容特朗普的這場記者會。

制裁香港等如「中美港」攬炒

特朗普「口硬手軟」顯然不是隨意為之，而是有意為中美、港美關係留下「安全門」，背後自有考量。

【港區國安法】美國總統特朗普有關中國問題講話全文（有片）

【港區國安法】特朗普撤香港特殊地位內幕：他在此時才拍板

第一是當前新冠肺炎疫情未消退，環球經濟疲軟；美國未必很想在此刻與中國完全決裂，重挫美中貿易、傷及首階段中美貿易協議，令美國經濟更添陰霾。

第二是，香港與美國經貿關係是座花數十年建成的堡壘，美國一旦取消《香港政策法》賦予香港的特殊地位，美國商界亦必有損失；其中，目前超過1300間在港營運的美國公司，勢會面臨大大小小問題，當中包括300個地區總部和逾400個地區辦公室，更包括幾乎所有主要的美國金融企業。

中美敵意加深  未來兩國關係難平靜

而2019年美國雙邊商品貿易的最大順差，原來是來自香港，達261億美元（折合逾2000億港元）。香港失獨立關稅區地位，美國貿易豈可獨善其身？

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【港區國安法】特朗普記者會前發1字神秘推文：CHINA

觀察者指，特朗普留一手，不僅可避免中美破局，還有利美國與中國日後展開各種談判時，可用香港作籌碼，盡量擴張美方利益。

但當然，套用國際戰略研究中心大陸專家白明（Jude Blanchette）的話，特朗普的發言略過細節，但他措詞拉高中美之間敵意，「更加深北京認為雙方關係還可能進一步惡化的看法」。

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責任編輯：程國知

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