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【港區國安法】BBC：美國縱撤獨立關稅區地位 香港不會變深圳

經濟脈搏 08:00 2020/05/31

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【港區國安法】BBC：美國縱撤獨立關稅區地位 香港不會變深圳

全國人大通過「港區國安法」決定，為香港引入國家安全法律機制，惟美國以此舉觸動高度自治為由，擬制裁中港。但必須注意是，美方就算取消《美國-香港政策法》賦予港方的特殊地位，短期對香港衝突有限，套用BBC引述專家的話：「香港不會變為深圳」，其中主要建基於兩大因素。

特朗普在香港時間30日凌晨的記者會上表明，「我指示我的行政當局，開始取消給予香港不同特殊地位的政策豁免程序」。

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外界憂慮，美國對香港的特別關稅區地位將受動搖，香港貿易會受創。但只要了解現時國際貿易遊戲規模，已可推斷美國這一手段，短時間內對香港創傷有限、內地更可能不會感到明顯痛楚，其中主要原因有二：

其一：香港失美國賦予獨立關稅區地位，不代表失世貿「會籍」

首先需要廓清的概念是，香港在國際上的獨立關稅區地位，是世貿組織賦予的，並由香港特區《基本法》保障，不由得美國取消；美國能做的只是單方面不再視香港為獨立關稅區，但香港與歐洲等任何世貿成員國家、地區貿易，仍可享協議中的稅率。

套用BBC引述香港中文大學商學院助理教授吳靖的表述，如果某個國家例如美國，不承認香港是獨立關稅區，那只會影響到香港與該國的進出口貿易。因此簡單說美國取消香港有關地位後，「香港將與深圳無異並不準確」。

其二：單美國取消香港獨立關稅區地位，實際影響貿易量有限

根據香港工業貿易署數據，2019年，香港產的產品出口477.5億港元，其中輸出美國的商品36.7億港元，只佔比7.7%。香港的貿易以轉口貿易為主，但2019年轉口到美國的貨值3000億港幣左右，也只佔比7.6%。

香港科技大學經濟系首席教授朴之水（Albert Park）也指出，香港失去獨立關稅區地位，對中國內地與世界其他地區的貿易的直接影響可能不大，因為中國對外貿易中，經過香港的轉口貿易的份額一直在穩步下降。這一變化也不會影響中國進出口的關稅水平。

【港區國安法】特朗普8分鐘談話埋3伏線  為香港與中美留「安全門」

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事實上，根據一些統計，在2001年中國內地加入世貿組織之前，香港的確扮演著重要角色，是外資進入中國內地市場的重要渠道。而現在，中國內地已經成為世界第二大經濟體，物流、交通都直接與世界其他地區緊密相連。在一定程度上，香港作為貿易中介的地位正在減弱。

但當然，美國取消香港特殊地位的舉動，倘若蔓延至金融領域，香港長遠發展的確有可能會蒙上陰影。正如吳靖所言，美國可以限制某些美國公司來港、或在香港設立地區總部，並對香港的資金流入和流出實行一定管制。這將損害香港作為中國國際金融中心地位。

長遠或會影響外資進入香港的信心

BBC引述訊息指，香港近年來一直是國際資本流入中國的重要門戶。在中國內地全年所獲得的1250億美元的外地直接投資（FDI）中，990億通過香港流入，佔總外商投資額的80%。

【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》帶來哪些特殊待遇 若失去會如何？

【港區國安法懶人包】美國《香港政策法》下 香港享什麼特殊待遇？

在金融方面，香港還是大量中國企業上市融資的目的地，全球最大的離岸人民幣業務中心，在人民幣國際化上扮演舉足輕重的角色。根據SWIFT的統計數字，全球70%以上的人民幣支付通過香港進行結算。

更長遠來看，香港失去獨立關稅區的特殊地位，可能會釋放出香港獨立性惡化的信號。這可能導致跨國公司對香港的未來失去信心，最終香港可能不再是投資和貿易的一個頗具吸引力的門戶，中國經濟也將因此受傷。

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責任編輯：伍樂

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