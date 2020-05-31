【港區國安法】駐美大使崔天凱：香港長期國安不設防 致外部勢力搗亂

▲ 【港區國安法】崔天凱：香港長期國安不設防 致外部勢力搗亂

中國駐美國大使崔天凱在彭博社網站發表文章回應「港區國安法」，強調維護國家安全是「一國兩制」賴以生存的基礎，而香港長期不設防，以致外部勢力搗亂。同時，《人民日報》連發兩篇評論文章，指美國制裁香港是粗暴踐踏國際法和國際關係基本準則，又說美國打「香港牌」、制裁香港注定失敗。

崔天凱文章題為《保一國兩制前途還香港穩定發展》為題，指長期以來，香港在國家安全上處於「不設防」狀態，有人利用這一點公然鼓吹「港獨」，煽動暴力，屢屢突破中央政府底線，外部勢力亦愈來愈肆無忌憚插手和搗亂，干預香港事務。香港陷入亂局，中國國家安全受到危害。

「屢屢突破中央政府底線」

崔天凱稱，通過國家立法的方式堵住香港國家安全的風險漏洞已是刻不容緩，維護國家安全是「一國兩制」賴以生存的基礎，有關立法是針對分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預等危害中國國家安全的行為，任何人只要跟這些行為無關，便大可放心在香港安居樂業和投資興業。

【港區國安法】特朗普預告撤香港特殊地位 新冷戰催生極端手段

【港區國安法】不止香港議題！特朗普記者會提4招制裁中國 一文看懂

另外，人民日報發表署名「鍾聲」的文章，指美國污名化、妖魔化中國立國安法。對於美國國會在「香港政策法」報告內提到香港數十年都是「自由堡壘」，文章稱，這是美國不打自招，企圖以「香港模式」改變中國的社會制度，暴露美國以香港為「橋頭堡」對中國進行分裂、顛覆，反證立國安法刻不容緩。

另一篇刊於頭版的評論文章則題為《維護國家安全沒有「雙重標準」》為題，指摘美國及西方一些政客惡意詆毀，稱香港不再擁有「高度自治」，是「把霸權主義玩弄到不知羞恥的地步」。又指美國等西方國家，維護國家安全的法律名目繁多，警方有權搜查電話、電郵、醫療、財務和其他記錄，而 2013 年曝光的「棱鏡計劃」更顯示美國為了「所謂『國家安全』，走火入魔到了何種地步」。

【港區國安法】特朗普撤香港特殊地位內幕：他在此時才拍板

【港區國安法】美國總統特朗普有關中國問題講話全文（有片）

【港區國安法】美智庫專家：特朗普辣招顯示放棄與習私交 中美關係惡化無止境

【港區國安法】特朗普8分鐘談話埋3伏線 為香港與中美留「安全門」

【中美角力】特朗普下令 禁止與解放軍有關聯的中國研究生入境

【港區國安法】特朗普記者會前發1字神秘推文：CHINA

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

跟進【中美角力】新形勢，立即了解